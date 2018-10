Envían paquete sospechoso al senador demócrata Cory Booker

El senador demócrata Cory Booker se sumó a la lista de destinatarios de los paquetes sospechosos que fueron enviados a opositores del presidente estadounidense, Donald Trump, indicó este viernes el FBI.

"El FBI confirma que un 11º paquete fue encontrado en Florida, de apariencia similar a los otros, dirigido al senador Cory Booker", indicó este viernes la policía federal en Twitter.

The #FBI has confirmed an 11th package has been recovered in Florida, similar in appearance to the others, addressed to Sen. Cory Booker.

— FBI (@FBI) October 26, 2018