Pentágono enviará “cientos” de efectivos a la frontera con México

El Pentágono dijo este jueves que enviará “cientos” de efectivos a la frontera con México, para hacer frente a la caravana de migrantes hondureños que continúa su avance hacia Estados Unidos.

La información se conoció a través de un funcionario citado por la agencia AFP. La fuente, que solicitó permanecer en el anonimato, explicó que los efectivos movilizados serán utilizados mayoritariamente para apoyo logístico.

El presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró este jueves que utilizaría a los militares para enfrentar esta "emergencia nacional".

"Voy a sacar a los militares para esta emergencia nacional. ¡Serán detenidos!", dijo Trump en Twitter, continuando con un discurso contra la inmigración, que fue uno de sus ejes de campaña, en un momento en que se acercan las elecciones legislativas del 6 de noviembre en Estados Unidos.

Brandon Judd of the National Border Patrol Council is right when he says on @foxandfriends that the Democrat inspired laws make it tough for us to stop people at the Border. MUST BE CHANDED, but I am bringing out the military for this National Emergency. They will be stopped!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 25, 2018