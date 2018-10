Trump: la “violencia política” no tiene lugar en Estados Unidos

El presidente estadounidense, Donald Trump, se pronunció tras la serie de incidentes con presuntos “dispositivos explosivos”, registrados este miércoles en Nueva York y Florida.

En el marco de un acto sobre la epidemia de adicciones a los opioides que azota al país, el mandatario se tomó un momento para hablar sobre lo ocurrido durante la mañana, e hizo un llamado a la unidad y a detener lo que calificó como “violencia política”.

“Quiero decir que en estos tiempos tenemos que unirnos y enviar un solo mensaje claro y contundente de que los actos de violencia política no tienen lugar en Estados Unidos”, afirmó Trump.

“Los paquetes están siendo inspeccionados y está en marcha una gran investigación federal. Todo el peso de nuestro gobierno está orientado a llevar a los responsables de estos actos viles ante la justicia”, añadió.

The safety of the American People is my highest priority. I have just concluded a briefing with the FBI, Department of Justice, Department of Homeland Security, and the U.S. Secret Service… pic.twitter.com/nEUBcq4NOh

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 24, 2018