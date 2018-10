Juez desecha demanda de “Stormy Daniels” contra Donald Trump

Una corte estadounidense desechó este martes la demanda por difamación interpuesta por Stephanie Clifford, conocida en el ambiente del cine para adultos como “Stormy Daniels”, en contra del presidente Donald Trump.

La decisión significa una victoria judicial para el mandatario, en una batalla que podría llegar pronto a su fin.

Clifford demandó a Trump en abril, después de que el mandatario dijera que ella había inventado haber sido víctima de amenazas para que callara el supuesto amorío entre ambos.

Trump tuiteó que el hombre que la amenazó “no existía” y que Clifford jugaba a la “prensa de noticias falsas para tontos”. Además, retuiteó una imagen lado a lado en la que compara al retrato hablado del supuesto agresor con una fotografía del esposo de la actriz.

En su fallo del lunes, el juez federal S. James Otero, dijo que la declaración de Trump estaba protegida por las libertades de la Primera Enmienda.

“Si esta corte fuera a evitar que el señor Trump participe en este tipo de ‘hipérbole retórica’ en contra de un adversario político, se socavaría de manera importante a la presidencia”, escribió el juez.

Michael Avenatti, abogado de Clifford, prometió apelar la decisión y dijo que confiaba en que se revertiría. “Hay algo realmente rico en el hecho de que Trump dependa de la Primera Enmienda para justificar su difamación a una mujer”, dijo el letrado.

