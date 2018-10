Hospital General reparó las tuberías que fueron dañadas por sismo

El Hospital General San Juan de San Juan de Dios informó que ya fue reparada la tubería que se dañó por el sismo que se registró el pasado viernes 12 octubre, y que inundó el área de Emergencia.

Por medio de un comunicado de prensa el centro asistencial detalló que el sistema de distribución de agua potable resultó perjudicado por el movimiento telúrico que ocurrió el referido día a las 15:09 horas, según los datos que emitió el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

De esa cuenta, a las 18:30 horas ya se habían reparado los daños y limpiar el área que se inundó, y a las 21 horas ya se tenía certeza de que había secado el material que se aplicó en los tubos para evitar las fugas de agua.

Los daños quedaron registrados en videos que se difundieron por las redes sociales.

Conred verificó trabajos en Hospital

Personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) supervisaron los trabajos de reparación de la tubería de agua potable del Hospital General San Juan de Dios.

De esa manera se constató que la labor fuera realizada de manera adecuada, para evitar que quedaran filtraciones de agua que pudieran dañar las instalaciones del centro asistencial.

Usuarios de redes sociales lamentaron lo ocurrido y culparon a las autoridades de gobierno por no dar la atención necesaria a la infraestructura de servicio público.

"Cuando no se invierte en la infraestructura y no se le da el mantenimiento correcto a las instalaciones, sí es culpa del gobierno. Es cierto que no se puede evitar un temblor ni ningún otro desastre natural pero sí se podría haber estado mejor preparados para que los daños no fueran tan graves".

