Michael se degrada a tormenta tropical tras devastar el noroeste de Florida

El huracán Michael se degradó finalmente a tormenta tropical el jueves, tras destruir casas hasta los cimientos en el noroeste de Florida y provocar la muerte de al menos dos personas.

El ojo de Michael tocó tierra firme cerca de Mexico Beach, una localidad a unos 30 kilómetros al sureste de Panama City, cerca de las 12:00 (hora de Guatemala) como un huracán de categoría 4 (de un máximo de 5 en la escala Saffir-Simpson).

Para la madrugada del jueves, ya se había degradado a tormenta tropical mientras atravesaba Georgia, pero aún azotaba la zona con lluvias torrenciales y vientos de unos 70 kilómetros por hora.

#Michael is now a tropical storm near the Georgia/South Carolina border. Strong winds, heavy rain, and tornadoes are expected across portions of Georgia, South Carolina, and North Carolina today. Go to https://t.co/tW4KeGdBFb for more information. pic.twitter.com/wTQDBGClbG

Panama City parecía un escenario de guerra después de haber sido golpeada por Michael. Las calles eran intransitables y había contenedores, antenas, techos, árboles y semáforos desperdigados por todas partes.

El gobernador de Florida, Rick Scott, había dicho que el huracán sería "la tormenta más destructiva que azota el 'panhandle' de Florida en un siglo". El "panhandle" (mango de sartén, en español) es como se conoce comúnmente esta lengua de tierra en la costa del Golfo de México.

Al informar al presidente Donald Trump sobre lo ocurrido, el jefe de la agencia federal de emergencias FEMA, Brock Long, dijo que Michael es el huracán más intenso que azota el área desde 1851.

En un mitin en Pensilvania en la noche del miércoles, el mandatario dijo que sus "pensamientos y oraciones" estaban con los afectados por la tormenta y aseguró viajará a Florida "muy pronto".

Florida Highway Patrol Troopers are all en route to the Panhandle, from all across the state of Florida – to help those affected by #HurricaneMichael. If you see them, be sure to shake their hands and say THANK YOU! #LESM pic.twitter.com/rB7uNBudY5

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2018