VIDEO. Transmisión de torneo de videojuegos capta el momento exacto del tiroteo en Florida

Al menos 4 personas murieron y otras 11 resultaron heridas en un tiroteo masivo registrado este domingo en un centro comercial de la ciudad de Jacksonville, en Florida, cuando se realizaba un torneo de videojuegos en el lugar.

La balacera estalló alrededor de las 14:00 (hora local), en el complejo de festivales del Jacksonville Landing, edificio ubicado a la ribera del río St. Johns, en el extremo noreste del estado.

El sitio era escenario de una importante competencia virtual del juego de video Madden NFL 19, la cual era transmitida en tiempo real a través de la plataforma Twitch.

El momento del ataque quedó registrado en video gracias a la cobertura en vivo del evento.

*Advertimos que las siguientes imágenes pueden resultar fuertes para algunos usuarios.

Tras el tiroteo, la organización profesional de ciberdeportes, CompLexity Gaming, que patrocinó al jugador Drini Gjoka, informó que este fue "rozado en la mano" por una bala, pero que había sido evacuado de la zona y que se encontraba a salvo.

An update from the Jacksonville Madden event:

There appears to have been a shooting at the event, and @YoungDrini was grazed in the hand. He is away from the scene and safe.

— compLexity Gaming (@compLexity) August 26, 2018