Melania Trump dice ser la persona “más acosada del mundo”

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, asegura que podría ser “la persona más acosada” del mundo, a juzgar por lo que “la gente dice” de ella.

Melania habló durante una entrevista emitida el jueves en el programa “Good Morning America”, de la ABC, en la que promovió su iniciativa Be Best, que enfrenta el acoso en línea.

“Yo podría decir que soy la persona más acosada del mundo”, dijo, explicando que su campaña se concentra en las redes sociales y la conducta en línea, en parte por lo que “la gente dice” de ella.

Al respecto de los valores que la primera dama busca defender mediante su campaña, detractores de su esposo, el presidente Donald Trump, han acusado que este se burla habitualmente de las personas por su aspecto personal y por su falta de talento o inteligencia (a juicio del mandatario).

Está previsto que la emisión completa de la entrevista se emita el viernes.

