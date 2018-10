Inacif desmiente tendencias suicidas de Roxana Baldetti

Luego de que la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) trasladara un informe urgente al Tribunal de Mayor Riesgo C en el que indicaba que la ex vicepresidenta Roxana Baldetti presenta tendencias suicidas, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) también hizo lo propio y emitió un dictamen pericial.

El informe revelaba que Baldetti “está padeciendo de su salud física y mental”, ante lo cual los médicos de la cárcel Santa Teresa, en donde está recluida, recomendaron que expertos la examinaran.

Dictamen de Inacif

El Inacif informó que practicó una evaluación psiquiátrica a Ingrid Roxana Baldetti Elías para determinar su estado mental y si padece de ideación y planeación suicida franca.

El procedimiento se realizó este jueves, 11 de octubre, a las 14:20 horas en las instalaciones del Centro de Detención Preventiva para mujeres Santa Teresa. Se le hizo saber a la privada de libertad el motivo de la evaluación, el uso que al dictamen emitido se le daría y su derecho de tomar decisión de ser o no examinada; a lo cual aceptó.

Baldetti refirió lo siguiente:

Me enteré lo que están diciendo, pero no hay nada de eso, es un error que no sé cómo surgió. Mi situación es difícil, yo lo sé, y sabía que por razones más que sabidas iba a ser comentada", indicó Baldetti.

Por otra parte, dijo que no era fácil aceptar una condena a quince años de prisión, "pero tengo fe en Dios y en mi inocencia", dijo.

También dijo al Inacif que conocía sobre la depresión porque la vivió dos veces; la primera hace quince años, cuando fue asesinado su padre, y la segunda hace seis cuando murió su mamá de esclerosis lateral amiotrófica.

Dolencia real

Asimismo, la ex vicepresidenta indicó que lo que sí le afecta es un dolor de espalda por unas hernias lumbares en la cuarta y quinta vértebra, y por dos vértebras dorsales que tiene pegadas por falta de cartílago.

En cuanto a su sintomatología, según lo declarado al Inacif, dijo que está pasando por lo normal. "Lloro porque estoy pasando un duelo, pero creo que es normal. Ayer estuve más de bajón porque de plano, era el día siguiente, pero hoy estuve mejor", refirió Baldetti.

Lo que sí me da cólera es que digan que me quiero matar, a quien se le ocurre. Cuando estuve deprimida por la muerte de mi papá, recuerdo que no me bañaba, no salía, solo quería ir al cementerio, pero no hay nada de eso", dijo.

Examen mental

En cuanto a su evaluación médica, el Inacif indicó que "tiene un buen aliño.

Añadió que "es colaboradora, afable, espontánea y tiene un lenguaje fluido y bien articulado. Está orientada en tiempo, espacio, persona y situación".

* Con información de Inacif.