Vicepresidente Pence acusa a China de buscar la salida de Trump

Ante una audiencia en el Instituto Hudson, un centro de análisis conservador en Washington, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, acusó a China de intentar debilitar el gobierno del presidente Donald Trump y de "entrometerse" en la política del país norteamericano.

"Para decirlo claramente, el liderazgo del presidente Donald Trump está funcionando: China quiere otro presidente estadounidense", dijo Pence el jueves.

. @POTUS Trump’s leadership is working, and China wants a different American President. China is meddling in America’s democracy. As @POTUS Trump said just last week, we have “found that China has been attempting to interfere in our upcoming midterm election.” pic.twitter.com/EvPQxVlsdq

Como evidencia, Pence citó anuncios de China en medios estadounidenses y su decisión de incrementar los aranceles de productos procedentes de estados de Estados Unidos donde el electorado es tradicionalmente leal a Trump, en respuesta a la guerra comercial desatada por el mandatario norteamericano contra la segunda economía del planeta.

"Según una estimación, más del 80% de los condados estadounidenses señalados por China votaron por el presidente Trump en 2016; ahora China quiere que esos votantes se opongan a nuestro gobierno", afirmó Pence.

Gran parte de la intervención de Pence busca informar a la población de lo que el ejecutivo considera una campaña, tanto encubierta como directa, de China para ganar influencia.

Today, America is reaching out our hand to China. We hope that soon Beijing will reach back – with deeds, not words, & with renewed respect for America. But we will not relent until our relationship with China is grounded in fairness, reciprocity, & respect for our sovereignty. pic.twitter.com/FfGfEV2j3n

— Vice President Mike Pence (@VP) October 4, 2018