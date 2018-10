Autoridades de México recuperan millones de pesos desviados por Javier Duarte

El titular de la Subprocuradoría Especializada en Investigación de Delitos Federales, Felipe de Jesús Muñoz, indicó que de la cantidad recuperada se entregó al Gobierno de Veracruz un cheque por un monto de 422 millones 451 mil pesos; otro cheque por 40 millones 33 mil pesos, además de un inmueble en Valle de Bravo, en el Estado de México, valuado en unos 122 millones 466 mil pesos.

“Y por lo que hace a los bienes decomisados, la suma da una cantidad de 791 millones 132 mil 460 pesos, con eso da los mil 376 millones de pesos”, señaló el funcionario, citado por Milenio.

La semana pasada, un juez federal sentenció al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, a nueve años de prisión. Asimismo, se ordenó el decomiso de 41 propiedades, 20 de las cuales corresponden a parcelas en Campeche y 20 a inmuebles, entre apartamentos de lujo en la Ciudad de México, tres de los cuales se encuentran en la zona exclusiva de Santa Fe y que tienen un valor de 45 millones de pesos cada uno.

Milenio también apunta que el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Preventivo Norte, Marco Antonio Fuerte, también le impuso a Duarte una multa de 990 días de salario mínimo que corresponden a 58 mil 890 pesos.

El ex gobernador, detenido en Guatemala en abril de 2017, permanecerá interno en el Reclusorio Norte. A nivel local, enfrenta procesos por delitos de incumplimiento de un deber legal, tráfico de influencias y peculado.

Javier Duarte. Foto: AFP

Ordenan aprehensión de exfuncionarios de Duarte

La PGR obtuvo al menos 12 órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios del gobierno de Duarte por su probable responsabilidad en el delito de peculado. Esto, como resultado de las denuncias por desvíos de recursos federales interpuestas ante el Ministerio Público por la Auditoría Superior de la Federación (ASP), informa Animal Político.

Se trata de los primeros casos promovidos por la ASF, en donde la PGR consigue completar la investigación y enviársela con éxito a un juez. En total, la Procuraduría ha abierto entre 70 y 80 carpetas de investigación y averiguaciones previas por denuncias de los auditores, muchos de los cuales permanecieron por años sin avances, o incluso fueron mal integradas de forma premeditada.

El subprocurador Muñoz no reveló la identidad de los involucrados para no entorpecer las investigaciones ni violar el principio de presunción de inocencia, sin embargo, aclaró que son exfuncionarios que tenían facultades para manejar los recursos provenientes de partidas federales, y que de acuerdo on la Auditoría fueron desviados sin que se pudiera acreditar su destino ni devolución.

Foto: AFP

“Entre estos funcionarios no se encuentra Javier Duarte, sin embargo, los casos continúan bajo investigación y, si en su momento resultan responsables, se solicitaría a Guatemala una excepción al principio de especialidad (que impide que una persona extraditada sea acusada por nuevos delitos), para poder proceder en su contra”, dijo el subprocurador, citado por el mencionado portal.