FOTOS. Melania Trump llega a Ghana en su primer viaje a África

En el marco de su reciente gira por África, la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, llegó la mañana (hora local) de este martes a Accra, en Ghana, donde fue recibida por un grupo de estudiantes vestidos con uniforme amarillo y marrón en el aeropuerto de Kotoka.

Melania recorrió la alfombra roja frente a la fila de alumnos que agitaban banderas de Ghana, mientras bandas interpretaban música tradicional.

La primera dama, que de acuerdo a su entorno organizó este viaje por iniciativa propia, lucía muy sonriente y relajada. Se trata, además, de su primer viaje al continente africano.

Del aeropuerto, la esposa del presidente Donald Trump tiene previsto trasladarse a la residencia presidencial, donde se reunirá con el jefe de Estado, Nana Akufo-Addo para una "visita diplomática y humanitaria".

En la reunión entre ambos, Melania se interesará esencialmente por los niños y "su bienestar" a través de su campaña "#BeBest" ("#SerMejor"), según su equipo de comunicación.

Tras su paso por Ghana, la exmodelo tiene planeado viajar a Malawi, Kenia y Egipto, antes de retornar a Washington el próximo 7 de octubre.

A diferencia de la exprimera dama, Michelle Obama, quien tuvo una popular y constante presencia en los programas de televisión y en las portadas de las revistas, Melania Trump se ha mantenido por mucho tiempo en segundo plano, mientras su esposo impresiona (por buenas o malas razones) al mundo, en una polémica gestión que ha causado un terremoto político a nivel mundial.

We are taking off for #Africa! So looking forward to visiting #Ghana #Malawi #Kenya & #Egypt as I take #BeBest international. #FLOTUSinAfrica2018 pic.twitter.com/8P7r0evXcU

— Melania Trump (@FLOTUS) October 1, 2018