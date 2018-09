Jafeth Cabrera critica a Velásquez por opinar sobre engaño a pobladores para manifestar

El presidente en funciones, Jafeth Cabrera, se refirió este martes a la presencia de pobladores frente a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que argumentaron haber sido engañados para movilizarse. Además, criticó lo expresado por el comisionado Iván Velásquez sobre este tema.

Un grupo de personas originarias de los departamentos de Jalapa y Chimaltenango fueron movilizadas en autobuses hacia la sede de la comisión, en la zona 14, y dijeron a los medios de comunicación que el objetivo de viajar a la capital era buscar una oportunidad laboral y beneficios de programas que alguien les ofreció en la cartera de Ambiente y Recursos Naturales.

Cabrera resaltó que “el Gobierno no engañó a nadie” y recordó que ya ese Ministerio emitió un comunicado en el que aseguró que no está vinculado con este hecho.

Tras conocerse este incidente, el comisionado Velásquez escribió en su cuenta de la red social de Twitter y calificó lo ocurrido como un acto vil.

“Aprovecharse de la necesidad de la gente para engañarla y humillarla con la ilusión de un empleo, muestra la calidad moral de los promotores de este acto vil. Miserables”, expresó el jefe de la CICIG.

Al ser consultado sobre la declaración de Velásquez, Cabrera dijo que es una declaración que verdaderamente deja mucho que lamentar de parte de un comisionado.

“Ya hubo pronunciamiento del Ministerio de Ambiente donde dicen que es totalmente falso. Probablemente tal vez también don Iván ya está secretando mucha adrenalina y está diciendo cosas que no le competen como jurista”, dijo el gobernante

“De parte del Gobierno no se engañó a nadie, no sé si ellos en los procesos que han efectuado, recuerden el caso (de los hermanos) Valdés Paiz, donde un testigo dijo que lo habían obligado a decir cosas que no eran. Así es de que el pueblo de Guatemala juzgue la situación que estamos atravesando”, continuó.

Aldana se pronuncia

Sobre este tema también se pronunció por medio de redes sociales la exfiscal general y exjefa del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana.