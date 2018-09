EE. UU. espera testimonio de mujer que acusa a candidato de Trump de agresión sexual

Christine Blasey Ford, quien acusa al juez Brett Kavanaugh, candidato de Donald Trump para la Corte Suprema, de agredirla sexualmente durante una fiesta en la década de los 80, testificará el jueves ante una comisión del Senado de Estados Unidos.

"Nos comprometimos con llevar adelante una audiencia abierta el jueves 27 de septiembre a las 10:00 a. m. Pese a las amenazas actuales a su seguridad y su vida, la Dra Ford cree que es importante que los senadores la escuchen directamente", señala un mensaje de los abogados de Blasey Ford, leído a la prensa.

Por su parte, el comité judicial del Senado confirmó que la próxima audiencia sobre la nominación de Kavanaugh fue programada para el jueves a las 10:00 (hora local).

Brett Kavanaugh. Foto: AFP

El anuncio llega después de días de negociaciones para coordinar cuándo y cómo daría su testimonio la supuesta.

Kavanaugh ha negado los señalamientos en su contra y ha dicho que desea testificar para limpiar su nombre.

¿Influencia sobre las elecciones?

Los republicanos podrían perder su mayoría en el Congreso, con lo que se pone en riesgo su capacidad de confirmar al candidato de Trump. El objetivo, entonces, es hacerlo antes del 6 de noviembre.

Los demócratas, en tanto, apoyan la solicitud de Blasey Ford de ser escuchada por el FBI, lo que retrasaría el proceso de confirmación.

"Lo que la doctora Ford solicita, yo pienso que es razonable: una investigación del FBI", dijo Dick Durbin, un demócrata de la comisión judicial.

Según la encuesta YouGov de CBS, más de la mitad de los estadounidenses piensan que una votación en el Senado para confirmar a Kavanaugh debe ser precedida de una investigación del FBI.

Trump, que hasta entonces no había mencionado el asunto, atacó el viernes a Blasey Ford, a quien cuestionó sobre el silencio que mantuvo sobre el caso durante más de treinta años.

Judge Brett Kavanaugh is a fine man, with an impeccable reputation, who is under assault by radical left wing politicians who don’t want to know the answers, they just want to destroy and delay. Facts don’t matter. I go through this with them every single day in D.C. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 21, 2018

"Si el ataque contra la doctora Ford fue tan terrible como ella cuenta, entonces se habrían presentado cargos de manera inmediata con las autoridades locales", tuiteó el mandatario.

I have no doubt that, if the attack on Dr. Ford was as bad as she says, charges would have been immediately filed with local Law Enforcement Authorities by either her or her loving parents. I ask that she bring those filings forward so that we can learn date, time, and place! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 21, 2018

The radical left lawyers want the FBI to get involved NOW. Why didn’t someone call the FBI 36 years ago? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 21, 2018

Miles de personas protestaron por la puesta en duda de la palabra de la profesora por parte del ocupante de la Casa Blanca y hablaron públicamente de sus casos, explicando, bajo el hashtag #WhyIDidntReport, por qué no los denunciaron en el momento en que ocurrieron.

*Con información de AFP