VIDEO. López Obrador se niega a viajar en el avión presidencial y su vuelo se retrasa cuatro horas

Curiosa escena la que protagonizó el presidente electo mexicano, Andrés Manuel López Obrador el miércoles, al conversar con periodistas y reafirmar su postura de que no utilizará el avión presidencial para cumplir los puntos de su agenda.

El mandatario electo se disponía a regresar de Huatulco a la Ciudad de México a bordo de un vuelo comercial, por lo que quedó sujeto a las condiciones que la aerolínea impone a cualquier otro pasajero.

En ese sentido, AMLO (como le conocen en su país por las iniciales de sus nombres y apellidos) tuvo que esperar unas cuatro horas para volar de regreso a la capital mexicana, luego de que su vuelo se retrasara debido a las malas condiciones ambientales registradas en la ciudad.

Según Publimetro México, aunque los pasajeros ya se encontraba a bordo de la aeronave, la aerolínea les dijo que el vuelo se retrasaría. Allí, el presidente electo aprovechó para conversar con la prensa.

“No por esto voy a cambiar de opinión; no me voy a subir al avión presidencial. ¡Me daría pena! Se me caería la cara de vergüenza subirme a un avión lujoso en un país con tanta pobreza”, dijo.

“Además, aquí estoy con ustedes, platicando. Son ustedes muy solidarios. Algunos lo resienten, porque cubrían antes la fuente presidencial y los trasladaban en aviones privados”, comentó López Obrador, refiriéndose a los periodistas. “Comían bien; vinos y de todo… Ustedes no… algunos”, bromeó.

“Ya cambiaron los tiempos. Poder es humildad, y el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. ¡Nada de fantocherías! Se acabó ya el que haya políticos fanfarrones, prepotentes, fantoches”.

El video de la peculiar alocución del funcionario fue compartido en redes sociales por la periodista Noemí Gutiérrez.

Pese al retraso de 4 horas para despegar de Huatulco, @lopezobrador_ aseveró que no se subirá al avión presidencial pic.twitter.com/WjXu19IoZe — Noemí Gutiérrez (@noemiza) September 20, 2018

Lee también:

VIDEO. El saludo descoordinado entre el presidente Jimmy Morales y AMLO

VIDEO. Peña Nieto se despide en un discurso por su último Informe de Gobierno