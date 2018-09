FOTOS. Gigantesca telaraña sorprende y horroriza a un pueblo de Grecia

Residentes y turistas de la pequeña ciudad griega de Aitolikó quedaron sorprendidos (y muchos aterrados) ante la aparición de una gigantesca telaraña sobre la costa local.

De acuerdo con La Vanguardia, vecinos de esta población del municipio de Messolonghi conocían las costumbres de las arañas que habitan en esa región, las cuales cubren parte de los árboles y arbustos junto al lago Aitolikó, pero nunca habían visto un fenómeno invasivo tan rápido y extenso como este.

La enorme y densa telaraña cubre más de 300 metros cuadrados de vegetación y caminos cerca del lago griego.

Según especialistas citados por el diario local Daily Hellas, una hipótesis de la extensión de la telaraña es que se trate de una singular eclosión de arañas de la familia Tetragnathidae, que despliegan sus hilos para aparearse y construir y proteger sus nidos.

Las impresionantes imágenes muestran un verdadero manto blanco cubriendo árboles, palmeras, e incluso sobre la arena de la playa.

Esta vez, el fenómeno pudo haber registrado un incremento debido a las condiciones ambientales, con temperaturas relativamente altas, mucha humedad y proliferación de mosquitos.

El fenómeno, aunque fascinante, también ha despertado temor entre aquellas personas que sufren de aracnofobia (miedo a las arañas).

No obstante, y para tranquilidad de estas, los expertos aseguran que esta especie de arañas no suponen riesgos de importancia para los humanos, los animales domésticos o para el medioambiente.

“Es un fenómeno estacional que se da principalmente al final del verano y comienzo del otoño. Es como si las arañas se estuvieran aprovechando de estas condiciones y estuvieran teniendo una especie de 'fiesta'. Se aparean, se reproducen y crean una generación completamente nueva”, explicó Maria Chatzaki, profesora de biología molecular y genética de la Universidad Demócrito de Tracia, citada por El Mundo.

“Las arañas Tetragnathidae son de un tamaño muy pequeño, pero son capaces de hacer tejidos muy extensos”, añadió.

Tetragnatha species (long-jawed orb weaver #spider) spiderling.

This little cutie was just 5-7mm in body length.#SouthamptonOldCemetery#LoveSpiders@BritishSpiders @Britnatureguide pic.twitter.com/rULvyJaJMj

— Anne Richardson (@thecrazybuglady) September 17, 2018