Intenta matar una araña y termina incendiando su apartamento

Daños por cerca de 11 mil dólares y un edificio incendiado fueron las consecuencias que dejó el fallido intento de un hombre por matar a una araña que apareció en su apartamento.

Según medios internacionales, los hechos ocurrieron el domingo en la ciudad estadounidense de Redding, al norte de California. La víctima se topó con una "enorme araña lobo" en su residencia, por lo que intentó exterminarla "con fuego". Sin embargo, el arácnido corrió por el lugar y se escondió en un colchón, lo que provocó un incendio que en poco tiempo se salió de control.

Firefighters clear out damaged items from an apartment fire on Waldon Street in downtown Redding. pic.twitter.com/BTmX8oZQr5

— Damon Arthur (@damonarthur_RS) January 7, 2018