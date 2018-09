FOTOS. Trump visita las zonas afectadas por Florence y promete ayuda

A poco menos de una semana del paso del huracán Florence por Estados Unidos, el presidente Donald Trump se reunió con socorristas en la base militar de Cherry Point, Carolina del Norte, a unos 30 kilómetros del lugar donde el meteoro tocó tierra el viernes pasado.

"Las inundaciones son históricas, difíciles de creer", aseguró el mandatario en rueda de prensa.

"Lo que tengamos que hacer a nivel federal ahí estaremos (…) Estaremos al 100 %".

Foto: AFP

Trump aprovechó su visita para preguntar sobre la zona de Norman Lake cerca de Charlotte, donde posee un campo de golf.

"Me encanta esta área, no puedo decir por qué, pero me encanta", comentó el presidente, después de que un funcionario le dijo que esta no había sido afectada.

Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia fueron los estados más golpeados por Florence, que provocó "catastróficas" inundaciones, dejó daños millonarios y provocó la muerte de casi 40 personas.

Trump elogió, además, a los más de 20 mil efectivos militares federales y voluntarios que participaron en las operaciones de rescate.

Foto: AFP

El presidente, que visitó Texas el año pasado después del paso del huracán Harvey, y Puerto Rico, arrasado por el huracán María, tenía previsto ir también a Carolina del Sur.

"Nunca olvidaremos a sus muertos, siempre estaremos a su lado", dijo, dirigiéndose a las familias de las víctimas.

“President Donald J. Trump’s Administration is Providing Support to Those Impacted by Hurricane Florence” https://t.co/3neafSgQ1h — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2018

"Golpe en las tripas"

En las Carolinas, donde algunas partes recibieron hasta un metro de lluvia, muchos ríos se desbordaron y en algunos aún no se había alcanzado el pico máximo de crecida esperada.

"Nuestro estado recibió un golpe en las tripas, señor presidente, y nuestra gente todavía está tambaleándose", dijo Roy Cooper, gobernador de Carolina del Norte, donde más de 10 mil personas siguen alojadas en albergues.

Cooper señaló a Trump que muchos agricultores perdieron sus cultivos, que hay empresas que cerraron y que muchos perdieron sus hogares. Además, dijo que varias carreteras seguían inundadas y miles de personas no tenían aún electricidad.

"Hemos resistido tormentas antes en nuestro estado, pero nunca hemos visto una como esta (…) Ha sido épico, desastroso y generalizado. Es una tormenta como ninguna otra".

"Tenemos un largo camino por recorrer en los días, meses e incluso años venideros", dijo Cooper.

We're all in this together. pic.twitter.com/O0SUQ4j4ZK — Governor Roy Cooper (@NC_Governor) September 18, 2018

El gobernador le dijo a Trump que el estado podría recuperarse, pero necesitaría su ayuda.

"Nos estamos preparando para enviar un montón de dinero a la región. Lo necesitarán. Y lo tenemos y lo estaremos suministrando", aseguró Trump.

Mira más fotos en la galería:















*Con información de AFP