¿Cuánto le costará a Estados Unidos crear su Fuerza Espacial?

En agosto de este año, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, sorprendió al mundo al anunciar que su país tiene planificada la creación de una nueva Fuerza Espacial militar que le permita "prepararse para el próximo campo de batalla" fuera de la Tierra.

"Ha llegado la hora de crear la Fuerza Espacial de Estados Unidos", dijo Pence el pasado 9 de agosto, durante un discurso en el Pentágono.

La Fuerza Espacial estadounidense es, según Pence, un gran anhelo del presidente Donald Trump, quien ve en este proyecto una oportunidad de dominio sobre sus rivales como China y Rusia.

"Nuestros competidores han comenzado a militarizar el espacio", advirtió Trump ante soldados en la base Fort Drum, en el estado de Nueva York, el pasado 13 de agosto, mientras firmaba la Ley de Autorización de Defensa Nacional, aprobada por el Congreso.

Pero la realización de este proyecto trae consigo una gran duda: ¿cuánto costaría realmente?

De acuerdo con un documento interno de la Fuerza Aérea, la creación de esta Fuerza Espacial podría costarle a Estados Unidos casi 13 mil millones de dólares en sus primeros cinco años.

El cálculo se incluye en un memorando escrito por la secretaria de la Fuerza Aérea, Heather Wilson, fechado el 14 de septiembre y citado por AP.

El memo especifica que el costo del primer año de una Fuerza Espacial sería de 3 mil 300 millones de dólares, y que alcanzaría los 12 mil 900 millones en los primeros cinco años.

"No es suficiente tener presencia estadounidense en el espacio. Debemos tener un dominio estadounidense en el espacio", dijo Trump en su momento.

Space Force all the way!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 9, 2018