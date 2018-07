La NASA cumple 60 años con la mira en recuperar sus días de gloria

A 60 años de su creación, la NASA está luchando por reinventarse en un sector en el que se mezclan cada vez más compañías espaciales internacionales e intereses comerciales.

Desde su nacimiento, la agencia ha desafiado los límites de la exploración espacial pero también ha sufrido estrepitosos fracasos, como la explosión de dos transbordadores en 1986 y 2003, con el saldo de 14 muertos.

Su ambición de regresar al espacio profundo tendrá que enfrentar un problema de financiación, que le impediría volver a la Luna en la próxima década y a Marte en la década de 2030.

La NASA se ha vuelto dependiente del sector privado y tiene contratos con SpaceX y Boeing para enviar astronautas al espacio a partir de 2019, tan pronto como sus naves tripuladas estén listas.

Y es que la agencia no puede enviar astronautas por su cuenta al espacio desde 2011, cuando cerró su programa de transbordadores espaciales después de 30 años.

Ahora debe pagar 80 millones de dólares por asiento a Rusia para enviar estadounidenses a la Estación Espacial Internacional (EEI) en una cápsula Soyuz.

Tras los momentos de gloria vividos en con el nacimiento del programa de transbordadores espaciales y luego con el inicio de las operaciones de la EEI, para muchos queda la pregunta de qué pasará ahora.

El presidente Donald Trump ha defendido el regreso a la Luna, mencionando una pasarela lunar que permita un flujo continuo de naves espaciales y personas que visiten el satélite, y que serviría como punto de partida para un eventual viaje a Marte.

También pidió la creación de una fuerza espacial, una sexta rama del las fuerzas armadas que se orientaría a defender los intereses de Estados Unidos.

La NASA fue considerada durante mucho tiempo líder en innovación espacial, pero enfrenta una seria competencia en la actualidad. "Tienes algo así como 70 países que de una manera u otra están involucrados en la actividad espacial", explica John Logsdon, profesor emérito del Space Policy Institute de la Universidad George Washington.

Did you know? Our insignia was designed in 1959 and is filled with symbolism:

🔵 The sphere represents a planet

✨ The stars represent space

✈️ The v-shaped vector represents aeronautics

🚀 The circular orbit represents space travel

Learn more: https://t.co/lQ6QZbT71y pic.twitter.com/VX3CFv5ZG2

