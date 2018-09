¡Cuidado! Olivia es la sucesora del peligroso Momo de WhatsApp

Momo de WhatsApp asustó en redes y hasta cobró la vida de un adolescente. Para quienes aún no saben, este personaje respondía las conversaciones de las personas, causando terror. Si bien esto parece que culminó, ahora apareció un nuevo ser diabólico. Se trata de Olivia y se debe tener cuidado.

De acuerdo con la alerta de medios de tecnología, Olivia es el nuevo usuario del mal. Esta se hace pasar por "la amiga de un amigo", para cautivar a sus víctimas. La mayoría de ellas son menores de edad.

Olivia es quien primero habla a las personas, con el objetivo de engañarlas y enviar un link. Quienes le respondan a la sucesora de Momo, le mandarán una dirección que puede parecer una foto de ella. Sin embargo, te dirige a un sitio web porno.

La sucesora de Momo se ha iniciado en Europa, y allí las autoridades ya han tomado cartas en el asunto. Alertan a los usuarios de la app a tener cuidado y más aún con los menores de edad.

Esta es la alerta de la Policía en Twitter: "El remitente pretende ser un amigo con un nuevo número, pero luego envía una foto pornográfica. Si sus hijos utilizan la aplicación por favor, tener una charla con ellos y comprobar sus mensajes".

I have been made aware of worrying WhatsApp messages being sent from a number registered overseas. The sender pretends to be a friend with a new number but then sends a pornographic picture. If your kids use the App please have a chat with them & check their messages #HereForYou pic.twitter.com/g4uxAqSg8A

— Halton Brook Police (@HaltonBrookPol) September 4, 2018