Presidente pide a guatemaltecos reafirmar valores patrios y defender la soberanía del país

El presidente Jimmy Morales participó este martes en la cuarta reunión ordinaria del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), en donde hizo un llamado para generar acciones en defensa de la soberanía del país.

“Los invito a que pongan todo su empeño a favor del desarrollo nacional y en esta coyuntura los motivo a que reafirmemos nuestros valores patrios, defendiendo la soberanía del país y luchando por una nación libre e independiente”, expresó dirigiéndose a los integrantes del Consejo.

Asimismo, el mandatario resaltó: “A días de celebrarse el 197 aniversario de Independencia del país, le pido a toda la población que por sobre todo mantengamos la paz y el civismo”.

“No politicemos lo que no es política. La política ejecútese al cien, pero no politicemos lo que no es política. No judicialicemos lo que no es judicial. Y como siempre, mi deber y mi deseo intacto de servir a mi patria”, agregó.