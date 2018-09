EE. UU. confirma el cierre de la misión palestina en Washington

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó este lunes el cierre de la misión de la Organización de Liberación Palestina (OLP) en Washington, en una decisión que intenta forzar a Palestina a volver a la mesa de negociaciones con Israel.

En declaraciones, la portavoz Heather Nauert afirmó que Estados Unidos ha "permitido que la oficina de la OLP lleve a cabo operaciones que apoyen el objetivo de lograr una paz duradera y completa entre los israelíes y los palestinos desde la expiración de la dispensa anterior en noviembre de 2017".

La medida se suma a la anulación de la ayuda bilateral de 200 millones de dólares, el corte de fondos a la agencia de la ONU que socorre a millones de refugiados palestinos y la supresión de la contribución de 25 millones de dólares a los hospitales palestinos de Jerusalén Este.

"La administración decidió, después de examinarlo de forma cuidadosa, que la oficina general de la delegación de la Organización de Liberación Palestina en Washington debería cerrar", dijo el Departamento de Estado.

"De este modo, y como un reflejo de las preocupaciones del Congreso, la administración decidió que la oficina de la OLP va a cerrar por el momento", agregó el comunicado.

El número dos de la OLP, Saeb Erekat, había adelantado la decisión tomada por Estados Unidos.

Dr. Saeb Erekat on the announcement to close the Palestinian Mission in Washington: This dangerous escalation shows that the US is willing to disband the international system in order to protect Israeli crimes

Por su parte, el representante de los palestinos en Washington, Hosam Zomlot, dijo a periodistas en Ramala que Washington justificó el cierre en las gestiones palestinas para llevar a los líderes israelíes ante la justicia internacional por "crímenes de guerra".

Statement by Ambassador Dr. @hzomlot, head of the PLO General Delegation to the United States, on the US administration's decision to close the Palestinian mission to the US.

Full Statement : https://t.co/YX7SYLZ88I pic.twitter.com/WlM8A51E90

— Palestine in the US (@PalestineUSA) September 10, 2018