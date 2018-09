Tiroteo en restaurante de Alabama deja un muerto y cuatro heridos

Al menos una persona murió y otras cuatro resultaron heridas en un tiroteo registrado la madrugada de este domingo en un restaurante de la cadena McDonald’s, en Alabama, Estados Unidos.

En un comunicado, la policía de Auburn informó que agentes acudieron al lugar poco antes de las 02:30 (hora local) y encontraron a un hombre de unos 20 años de edad, muerto con heridas de bala.

Las autoridades agregaron que otras cuatro personas, incluido un alumno de la Universidad de Auburn, cercana al lugar de la balacera, resultaron heridas.

Una de las víctimas, de 16 años de edad, fue trasladada al Centro Médico Piedmont Columbus Regional con heridas graves. Las otras tres, de 17, 19 y 21 años, fueron llevadas al Centro Médico East Alabama con lesiones menores.

Tras el incidente, el sistema de notificación de emergencias de la Universidad de Auburn confirmó en su cuenta de Twitter que no había indicios de una amenaza activa para la comunidad del campus.

AU ALERT: Update – Police still investigating McDonald’s shooting. No indications of an active threat to the campus community. Stay vigilant; report suspicious activity. Visit https://t.co/xSddgZDTBs for more info.

— AU ALERT (@AUALERT) September 9, 2018