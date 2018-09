Tiroteo en banco de Cincinnati deja al menos tres muertos

El Departamento de Policía de Cincinnati informó la mañana del jueves que estaba investigando un tiroteo activo en el centro de la ciudad.

En un primer tuit, las autoridades explicaron que el incidente se había registrado en el interior del Fifth Third Bank, específicamente en el lobby y en el área de entrega del inmueble.

@CincyPD investigating active shooter/officer involved shooting incident at Fifth Third Bank at 511 Walnut Street in lobby and loading dock. More details to follow. Media staging area will be forthcoming. Ft. Square and surrounding area will be closed to foot traffic. pic.twitter.com/wSVLhu8xpM — Cincinnati Police Department (@CincyPD) September 6, 2018

En otro mensaje, la policía había advertido que todavía se encontraba registrando la escena y llamó a los residentes de las zonas circundantes a encerrarse en sus casas hasta nuevo aviso.

"Las unidades todavía están despejando activamente la escena en el bloque 500 de Walnut Street, relacionado con la investigación del tirador activo. Las personas en las inmediaciones deben permanecer encerradas hasta nuevo aviso. Continúen siguiendo este feed para actualizaciones", escribió el Departamento de Policía de Cincinnati.

@CincyPD units are still actively clearing the scene in the 500 block of Walnut St. related to the active shooter investigation. People in the immediate vicinity should remain on lockdown until further notice. Continue to follow this feed for updates. pic.twitter.com/V7IwmzPE5S — Cincinnati Police Department (@CincyPD) September 6, 2018

Posteriormente, a través de un tercer tuit, se confirmó que el tiroteo dejó tres personas muertas, entre ellas el atacante, y cinco más heridas, las cuales fueron trasladadas de inmediato al hospital.

Las autoridades también explicaron que cuatro agentes respondieron a la emergencia, quedando envueltas en un intercambio de disparos con el atacante.

@CincyPD UPDATE: active shooter/officer involved shooting incident at Fifth Third Bank at 511 Walnut Street in lobby and loading dock. Call received at 9:10am. Five victims injured, three dead. Suspect is dead. Three or four officers responded and engaged the shooter. pic.twitter.com/AlRP6wTANw — Cincinnati Police Department (@CincyPD) September 6, 2018

De acuerdo con el Cincinnati Enquirer, dos de los heridos se encuentran en condición crítica.

Sobre el tiroteo, el concejal de la ciudad, P.G. Sittenfeld, compartió un mensaje en Twitter lamentando el incidente, el cual calificó de "terrible". "Terrible incidente de tiroteo en el corazón de nuestra ciudad esta mañana. Múltiples heridos y, trágicamente, hay fatalidades. Los detalles aún están surgiendo. Recen por nuestra ciudad", escribió.