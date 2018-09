Presidente: “Por sobre todo, incluso por encima de mi familia, he defendido Guatemala”

El presidente Jimmy Morales se refirió este viernes a la soberanía y resaltó el trabajo del Ejército en el país. Asimismo, habló de las acciones que se han realizado para el cumplimiento de los ejes prioritarios de su plan de Gobierno.

Sus declaraciones se dieron en un acto público en Quetzaltenango, en donde fue inaugurada la Comisaría Regional de la Policía Nacional Civil, ubicada en la zona 6 de ese departamento.

Señaló que la seguridad es uno de los grandes pilares para mantener la paz y que en su administración se trabaja en ello. Refirió que con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se lleva a cabo un programa que incluye la construcción de hasta 40 subestaciones y estaciones policiales.

“Esto viene a ser toda una fortaleza y la conformación de un plan estratégico para poder mejorar las condiciones de seguridad del país, siempre basado, como dicen nuestras leyes, en un poder civil, apoyado por supuesto por un ejército profesional y disciplinado”, expuso el gobernante.

“Todo esto, que tiene que ver con soberanía, es parte de lo que hemos venido trabajando y discursando y haciendo”, añadió.

E hizo referencia a que, aunque se puede decir algo y hacer otra cosa, el obrar de cada persona es lo que realmente muestra el sentir verdadero. “Puedo ver a los ojos a todos y decirles que mis palabras siempre han estado, gracias a Dios, reforzadas por mis acciones”, dijo.

Morales resaltó que se ha tenido avances, aunque falta acciones por hacer, en los ejes de desarrollo, cero tolerancia a la corrupción y modernización del Estado “con todos los estándares de transparencia”.

Indicó que se incrementó la cantidad de medicinas en los hospitales, se triplicó la inversión para la refacción escolar, se han construido carreteras y hecho trabajos de recapeo y se adquirieron autopatrullas para mejorar la movilidad de la PNC. “No me he apartado de lo que he prometido”, aseguró.

“Para aquellos que decían que no tenemos rumbo, yo creo que ya, bendito sea Dios, nos estamos dando cuenta con este tipo de resultados y obras tangibles que sí tenemos rumbo”, añadió.

Por aparte, Morales dijo que Guatemala es el principal socio de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y que “con lanchitas”, en dos años y medio se incautó tres veces lo que los otros gobiernos hicieron en ocho años.

“Les cuento una historia que no me la creen los senadores en EE. UU. y les digo que vean los informes y después me dan la razón: Guatemala es el único país que persigue aviones de cocaína con camiones, y saben qué es lo más chilero, que los atrapa”, señaló el mandatario.

“Sin seguridad no se pueden lograr los demás ejes de Gobierno, es por eso que los recursos están siendo invertidos en la seguridad de los guatemaltecos. Hemos reducido significativamente los homicidios en el país” #PJM pic.twitter.com/6I5QIAm41O — Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) September 7, 2018

Respeto a las autoridades

De igual forma, Morales se refirió a la situación en la que ha trabajado la policía, pues incluso los agentes se han visto con problemas para “arrancar” las patrullas, por lo cual resaltó el valor, coraje y determinación con el que trabajan los elementos de la PNC.

“Pero eso es culpa no de un presidente, sino que nos hemos dormido como país, culpa de que nuestro pueblo busca siempre a un responsable, pero muchas veces no ve el deber que tenemos como ciudadanos”, expuso.

“Yo admiro y quiero a mi PNC”, mencionó el mandatario, y recordó que en diferentes actividades a las que se ha presentado en escuelas, cuando les pregunta a los niños qué quieren ser cuando sean grandes, muchos optan por la labor policial.

Por ello, resaltó que los guatemaltecos deben enseñarle a sus hijos a respetar al policía y a los servidores públicos en general.

“Muchas veces nosotros les inculcamos el irrespeto a la autoridad. Respetemos a nuestra autoridades si realmente queremos que el estado de derecho prevalezca en nuestro país”, manifestó.

“Esta obra significa la modernización del Estado, con todos los estándares de transparencia” #PJM pic.twitter.com/limrR3fZ98 — Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) September 7, 2018

Labor del Ejército

Asimismo, el presidente se refirió al trabajo del Ejército de Guatemala. Dijo que por más de 15 años se exigió que saliera de la seguridad ciudadana y él le dio cumplimiento a ello, aunque eso no significó restarle importancia, sino que se ha tratado de fortalecerlo, pues es esa entidad la que, según la Constitución, “tiene que prestar la ayuda en cualquier emergencia”.

“Ya van a empezar muchos a hablar de que quiero politizar los momentos, pero hablemos de emergencias, quién nos ayudo en el momento del volcán, hubo bomberos, policía, pero quién tenía recursos de movilidad, por ejemplo un helicóptero que rescató personas y sobrevoló para ver condiciones de acceso: el Ejército”, dijo.

También señaló que la entidad castrense ha contribuido en acciones humanitarias, apagar incendios forestales y la recuperación de caminos terciarios que estaban “completamente abandonados”,

El presidente Morales concluyó su discurso indicando sentirse feliz y orgulloso por la seguridad que se está logrando en Guatemala.

“Por sobre todo, incluso por encima de mi familia, he defendido Guatemala. Dios los bendiga”, dijo.