Incierto el regreso del político Manuel Baldizón a Guatemala

Para este viernes 7 de septiembre se esperaba que el político guatemalteco Manuel Baldizón arribara al territorio nacional, proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, ese hecho no ocurrió.

La Dirección General de Migración (DGM) informó que durante la jornada ingresarían al país tres aviones con personas que fueron deportadas de EE.UU.

Según la programación, los vuelos llegaron a Guatemala a:

10 horas

11 horas

12 horas

La vocera de la DGM, Alejandra Mena, explicó que el nombre de Baldizón no figuraba en ninguno de los listados. Además, dijo que tampoco se tenía conocimiento de que se encontrara entre la tripulación de vuelos comerciales.

El excandidato presidencial se puso en contacto de nuevo con sus más de 150 mil seguidores, entre quienes causó revuelo tras su reciente mensaje.

Baldizón se encuentra privado de su libertad en el Centro de Detención Krome, ubicado en Miami, en Florida. Esa prisión es administrada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la información de Mena, los vuelos de deportados provenientes de Miami ocurren los miércoles. Agregó que tampoco se tiene información de en qué momento específico se reportará su llegada.

Para el 7 de septiembre se tiene previsto que Manuel Baldizón sea deportado a Guatemala. El excandidato a la presidencia es señalado por el @MPguatemala en el #CasoOdebrecht

Un documento de la Corte del Distrito No Judicial, que comenzó a circular el pasado martes 5 de septiembre, señalaba que la fecha en la cual Baldizón sería deportado del territorio estadounidense sería este viernes 7 de septiembre.

En el documento se encuentra la decisión del juez migratorio, quien dice:

"Sobre la base de las pruebas aportadas por declaraciones juradas y testimonio registrado, he determinado que la persona mencionada anteriormente es miembro de una clase prohibida descrita en el Código de Inmigración General, y no puede cumplir o no cumple con las condiciones o requisitos del Reglamento de Ley de ciudadanía de 1977".

También se indica que su estado anterior es revocado, es decir a contar con el permiso para ingresar y transitar por el territorio estadounidense, y que su nueva condición es de una persona con orden de detenida para ser deportada a su país de origen.

En Guatemala se le vincula al caso "Odebrecht", en el cual se señala que habría recibido US$3 millones en sus cuentas bancarias.

El dinero era parte del soborno que la empresa constructora Odebrecht, de origen brasileño, habría dado al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi para que en Guatemala se le otorgara un contrato para la elaboración de obra pública.

