Congresista estadounidense Eliot Engel se reúne con el jefe de la CICIG

El congresista estadounidense Eliot Engel se reunió este jueves con el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, quien se encuentra en la nación norteamericana cumpliendo una agenda de trabajo.

Por medio de su cuenta en la red social Twitter, Engel compartió una fotografía en donde aparece estrechando la mano del comisionado. “Hoy agradecí a Iván Velásquez por sus esfuerzos continuos y valientes al frente de la CICIG”, escribió.

Ayer, Velásquez también sostuvo un encuentro con la congresista de origen guatemalteco Norma Torres, quien resaltó el “excelente trabajo” que está llevando a cabo en la comisión, que calificó como un socio importante en la lucha contra la corrupción.

Estas reuniones se dan luego de que esta semana el Gobierno del presidente Jimmy Morales prohibiera el ingreso de Velásquez al territorio guatemalteco, por considerarlo una persona que atenta contra el orden y la seguridad pública” y que afecta “la gobernabilidad, institucionalidad, justicia y la paz del país”.

RM @RepEliotEngel: Today, I thanked Ivan Velasquez for his continued brave efforts at the helm of @CICIGgt in #Guatemala pic.twitter.com/496ictAhtf

— House Foreign Affairs Committee Democrats (@HFACDemocrats) September 6, 2018