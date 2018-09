La tormenta tropical gordon se fortalece y se acerca a Estados Unidos

Los habitantes de las costas desde Florida hasta Louisiana se preparaban para un inminente diluvio, a medida que la tormenta tropical Gordon ganaba la fuerza suficiente para convertirse en huracán antes de tocar tierra este martes.

Dueños de embarcaciones buscaban puertos seguros; automovilistas abandonaban las islas y escuelas suspendían clases. En todas las playas, además, ondeaban las banderas rojas a medida que creía el oleaje.

Las autoridades activaron una alerta por huracán para la zona entre la desembocadura del Río Pearl, en Mississippi, y la frontera entre los estados de Alabama y Florida.

A #Hurricane Warning has been issued from the mouth of the Pearl River eastward to the Alabama/Florida border for #Gordon. See the latest advisory at https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/AXjo4z4Hic — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 3, 2018

En varias partes de los estados del golfo, se esperan hasta 20 centímetros de lluvia.

Hasta la mañana del martes, el vórtice del meteoro se ubicaba unos 365 kilómetros al este-suroeste de la desembocadura del río Mississippi, con vientos máximos sostenidos de hasta 100 kilómetros por hora.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) apuntó que la tormenta podría provocar una marejada ciclónica “potencialmente mortal” en partes de la costa del golfo.

Se activó un aviso por fuerte oleaje para la zona entre Shell Beach, en Louisiana, y Dauphin Island, en Alabama, que señaló que podrían producirse inundaciones peligrosas. La región podría sufrir crecidas de entre 0.9 y 1. metros.

El gobernador de Louisiana, John Bel Edwards, declaró el estado de emergencia el lunes y dijo que se movilizarán 200 soldados de la Guardia Nacional al sureste del estado.

Get a game plan! @louisianagov leads Unified Command Group meeting @GOHSEP as the gulf coast faces threat from Tropical Storm Gordon. Find more prep info at https://t.co/ahsgEJI3VO. #Gordon #lawx pic.twitter.com/PafGcO7slG — Louisiana GOHSEP (@GOHSEP) September 3, 2018

Por su parte, el alcalde de Grand Isle, David Camardelle, exhortó a evacuar voluntariamente la isla, aunque recomendó hacerlo cuanto antes. “El que se va, debe hacerlo antes de que se inunde la ruta”, dijo.

Gordon se formó el lunes temprano cerca de los Cayos de Florida y descargó fuertes lluvias y vientos en la parte sur del estado antes de desplazarse al Golfo de México.

4am CDT Tuesday – Tropical Storm Gordon continues to track west-northwest toward the northern Gulf Coast and expected to make landfall tonight. Hurricane Warning remains in effect for the MS Coast. Tropical Storm Warning remains in effect for SE LA & SE LA Coast. #lawx #mswx pic.twitter.com/OHgKA7AGTE — NWS New Orleans (@NWSNewOrleans) September 4, 2018

*Con información de AP