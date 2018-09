¿Qué estaba haciendo Trump durante el funeral de John McCain?

Mientras personalidades políticas, nacionales y extranjeras, se reunían en Washington para asistir a la ceremonia religiosa en memoria del fallecido senador John McCain, el presidente Donald Trump pasaba su sábado en un campo de golf.

La familia de McCain había dejado claro que Trump no estaba invitado a las honras fúnebres. Tres expresidentes, numerosos legisladores y funcionarios de diversas partes del mundo ocuparon su lugar en las bancas de la Catedral Nacional de Washington.

Los oradores no mencionaron al mandatario por su nombre, pero contrastaron el historial de servicio de McCain y las actuales políticas divisivas.

Pero, si no estaba en la ceremonia, ¿en qué ocupó Trump su sábado?

Vestido con una polo blanca y con su gorra de béisbol puesta, partió de la Casa Blanca en la mañana, justo cuando la hija de McCain, Meghan, pronunciaba un emotivo discurso que más parecía una crítica directa contra el mandatario y sus políticas.

Foto: AP

Mientras proseguía la ceremonia, Trump se marchaba en su caravana al club de golf Trump National, en Sterling, Virginia. La Casa Blanca no especificó, no obstante, si acudió a jugó golf o si desde allí dio seguimiento a la transmisión de las exequias.

Donald Trump juega golf en un campo el 14 de julio de 2018. Foto: AFP

Durante la jornada, eso sí, emitió críticas en forma de tuits contra las conversaciones con Canadá y el Departamento de Justicia.

I love Canada, but they’ve taken advantage of our Country for many years! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 1, 2018

There is no political necessity to keep Canada in the new NAFTA deal. If we don’t make a fair deal for the U.S. after decades of abuse, Canada will be out. Congress should not interfere w/ these negotiations or I will simply terminate NAFTA entirely & we will be far better off… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 1, 2018

….Remember, NAFTA was one of the WORST Trade Deals ever made. The U.S. lost thousands of businesses and millions of jobs. We were far better off before NAFTA – should never have been signed. Even the Vat Tax was not accounted for. We make new deal or go back to pre-NAFTA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 1, 2018

Para después del mediodía, no había mencionado a McCain, que fue una oposición exasperante en una prolongada disputa que no terminó con la enfermedad ni la muerte del senador.

Indirecta a Trump

El parecer de muchos fue muy claro durante el funeral. Meghan McCain fue aplaudida cuando afirmó:

“Los Estados Unidos de John McCain no necesitan recuperar su grandeza, porque siempre han conservado su grandeza”.

MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 1, 2018

Durante la semana, Trump se granjeó severos reproches por emitir una escueta declaración sobre el fallecimiento del también excandidato presidencial, tras dos días de mantenerse casi en silencio.

Algunos aliados suyos, sin embargo, salieron en su defensa. “¡Trump se postuló para presidente de Estados Unidos UNA VEZ y GANÓ! Algunas personas nunca se recuperarán de eso”, dijo en un tuit Katrina Pierson, asesora en la campaña para la reelección del mandatario.

*Con información de AP