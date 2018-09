Recolector de basura relata ataque armado en el que resultó ileso

Mientras los recolectores de basura compraban sus panes para desayunar, José Luis Pérez Lara, de 42 años estacionaba el camión recolector en la 6a. avenida y 31 calle, en la zona 3, cuando dos sicarios lo atacaron a tiros. El conductor resultó ileso.

“Me parqueé en lo que los muchachos iban a comprar sus panes para desayunar y supuestamente iba a revisar una luz que me encendía en el tablero”, relató a Publinews, Pérez Lara, después de llamar por un teléfono público a su esposa para confirmarle que no había resultado herido de bala.

Según explicó el conductor, cuando escuchó un ruido de motocicleta se alarmó y cuando volteó a ver eran dos personas que viajaban en esta. “El chavo de atrás me apuntó a la cara y fueron segundos porque solo escuché el primer disparo y me tiré por la palanca de velocidades”.

José Luis indica que se atrincheró en la parte baja de la cabina del camión; sin embargo, observó cómo un disparo atravesó la puerta y pasó cerca de su estómago.

“Me asusté cuando un disparo impactó en un galón de agua que cargo, porque explotó y me mojé, pensé que era sangre, pero me revisé y nada me dolía”, recordó.