Secretario de Estado de EE. UU. reconoce labor antidrogas de Guatemala y el gobierno le agradece

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, reconoció las acciones de las autoridades de Guatemala para combatir el tráfico de drogas y la violencia en la región.

Así lo hizo ver el funcionario estadounidense en su cuenta oficial de Twitter, en donde escribió un mensaje con el cual valoraba la amistad entre ambas naciones.

Our relationship with Guatemala is important. We greatly appreciate Guatemala's efforts in counternarcotics and security.

El mensaje de Pompeo causó una reacción en el gobierno de Guatemala, el cual respondió por medio de un comunicado de prensa.

A parte del agradecimiento que se da a las autoridades de EE. UU., Guatemala afirmó que mantendrá la lucha contra las drogas y la violencia:

Se agrega que:

El senador Patrick Leahy se manifestó en las redes sociales respecto de la decisión del presidente Jimmy Morales de no renovar el acuerdo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Leahy REAX To The Decision Of Guatemalan President Morales To Oppose The Renewal Of The International Commission Against Impunity https://t.co/gAJNnP12zm pic.twitter.com/1q73qvwgOU

— Sen. Patrick Leahy (@SenatorLeahy) August 31, 2018