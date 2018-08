Trump acusa a Google de “manipular” resultados de búsquedas para perjudicarlo

El presidente Donald Trump ha fijado la mira en los gigantes de las redes sociales en los últimos días, acusándolos de, presuntamente, censurar voces conservadoras.

El último en la lista del mandatario es Google, empresa a la cual acusa de manipular los resultados de las búsquedas para mostrar siempre historias negativas sobre su administración.

“Los resultados de búsqueda de Google de 'Noticias de Trump' muestran solo la visualización/noticia de medios de noticias falsas”, escribió el presidente en Twitter.

Según Tump, el “96 % de los resultados de 'Noticias de Trump' son de medios nacionales de izquierda”, a los que tilda de “muy peligrosos”.

….results on “Trump News” are from National Left-Wing Media, very dangerous. Google & others are suppressing voices of Conservatives and hiding information and news that is good. They are controlling what we can & cannot see. This is a very serious situation-will be addressed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 28, 2018