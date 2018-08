Elevan banderas en la Casa Blanca tras muerte de McCain

La Casa Blanca decidió elevar sus banderas, que estuvieron a media asta el fin de semana, solo dos días después del fallecimiento del senador y excandidato presidencial, John McCain.

En contraste, las banderas en el Capitolio permanecían a la mitad para honrar al republicano de Arizona, quien murió el sábado debido a un cáncer cerebral.

El Código de Bandera establece que las banderas se bajan “el día de la muerte y al día siguiente para un miembro del Congreso”.

En 2009, cuando murió el senador demócrata Ted Kennedy, el entonces presidente Barack Obama ordenó que las banderas en la Casa Blanca permanecieran a media asta durante cinco días.

El presidente Donald Trump, cuya relación con McCain era áspera desde las elecciones de 2016, ofreció sus condolencias vía Twitter, pero no ha emitido una proclama oficial con una orden para bajar las banderas.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2018