Trump critica a Sessions y este responde que no se dejará presionar

En un comunicado hecho público este jueves, el secretario de Justicia de Estados Unidos, Jeff Sessions, respondió públicamente a las críticas del presidente Donald Trump, afirmando que no cederá ante las presiones.

"Mientras sea Fiscal General, las acciones del Departamento de Justicia no se verán influenciadas inapropiadamente por consideraciones políticas. Exijo los estándares más altos, y cuando no se cumplen, actúo", dijo Sessions.

Trump no perdona que Sessions se recusara en la investigación de la trama rusa, que dio lugar a que el fiscal Robert Mueller asumiese el proceso y lanzase un macroproceso que afecta a varias personas de su círculo. Entre ellas figura Michael Cohen, exabogado de Trump.

El delito de financiación ilícita de la campaña, confesado por Cohen, se basa en el pago que el abogado hizo a dos mujeres: la exactriz de cine para adultos, Stephanie Clifford (alias "Stormy Daniels"), y la exmodelo de Playboy, Karen McDougal, en los meses previos a las elecciones de 2016, con el fin de que no hablaran de sus supuestos amoríos con el entonces candidato republicano.

Cohen sostiene que hizo estos desembolsos por orden del propio Trump y, como se utilizaron para influir en los comicios, se consideran como contribución ilegal de la campaña.

Aunque el caso no tiene que ver con la trama rusa en sí (la injerencia de Moscú en las elecciones y la posible connivencia del entorno de Trump), el caso surge de la investigación de Mueller, y eso ha crispado a Trump.

"Tomó (Sessions) el puesto y luego dijo: 'Me voy a recusar'. Me dije '¿Qué tipo de hombre es este?"", dijo Trump en una entrevista con Fox News. "Puse a un Fiscal General que nunca tomó control del Departamento de Justicia", agregó.

President @realDonaldTrump on if he would fire Attorney General Jeff Sessions pic.twitter.com/MiG6z18mmt

— FOX & friends (@foxandfriends) August 23, 2018