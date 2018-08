Carlos Soto: "El que no quiera trabajar porque tiene poco salario, que se vaya del hospital"

Mediante una conferencia de prensa ofrecida en el Hospital Roosevelt, la Asamblea de los Profesionales de Salud dieron a conocer que seguirán con las medidas de hecho para exigir a las autoridades que se les otorguen mejoras laborales.

Jaime Cáceres, vocero del personal del hospital General San Juan de Dios, leyó un comunicado por medio del cual confirmó que el cuerpo médico de ese centro asistencial y del Roosevelt continuará con las acciones que se han tomado para que sean atendidas sus “justas demandas”.

Publinews Guatemala “Continuaremos con nuestra lucha”, aseguran médicos Este jueves resaltaron que las medidas de hecho seguirán vigentes en busca de que exista “una salud pública digna y un salario digno de profesionales”. Mientras que el ministro de Salud, Carlos Soto, detalló que no puede obligarlos a trabajar y que respetará la negociación.

“Continuaremos con nuestra lucha”, resaltó el médico, quien se refirió a la importancia de que haya mejoras para tener una red hospitalaria digna y que se paguen sueldos dignos para los profesionales de la salud.

Ministro responde

Ante esto, el ministro de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Carlos Soto, dio declaraciones a Publinews indicando en primera instancia que "no los puede obligar a trabajar".

Yo estoy en la negociación con ellos y la voy a respetar. Yo llegué a negociar con ellos tres o cuatro veces. Posteriormente los llevé con el Presidente, él les hizo una propuesta y no la aceptaron. De ahí en adelante no me he vuelto a sentar con ellos", dijo.

Al ser consultado sobre las consultas externas que han sido cerradas, Soto indicó que "parcialmente" se han cerrado las de seis hospitales. "En el Roosevelt fue completamente cerrada en generales. Creo que se están dando atenciones en lo especializado; gente que viene de afuera. Hay gente consciente y consecuente que está trabajando, vamos a ver qué pasa los días siguientes", aseguró.

Además, aseguró que no puede hacer nada si los médicos siguen sin atender.

Yo ya fui al Congreso, y hablé con ellos, pero no los puedo obligar a trabajar. Cuando ellos se ponen en una posición como la de ellos, con necedad, no puede negociar uno. No es solo la necedad que no aceptan mi bono de Q4 mil, pues que no lo acepten, no hay problema, ya no se los vuelvo a ofrecer. Ya estuvo", aseveró el ministro.

"El que no quiera trabajar porque tiene poco salario, que se vaya del hospital"

El doctor soto también habló sobre la tabla de salarios que los médicos están proponiendo. Aseguró que el cálculo aproximado del gasto es de Q1,500 millones, solo para los profesionales.

Es la cuarta parte de mi presupuesto. Aquí estamos en la disyuntiva, atiendo pacientes y no pago salarios o viceversa. O llegamos a una negociación que sea justa para todos y que no me consuma el presupuesto en el ministerio de una forma tan grosera", mencionó.

Esta es una cuestión que talvez me la podrán criticar los colegas pero, el que no quiera trabajar porque tiene poco salario que se vaya del hospital, si no los tenemos a la fuerza. Ellos están ganando un salario, ellos aceptaron un salario, entonces, ¿por qué no trabajan?", explicó Soto.

Por otra parte, el médico aseguró que tendrán que marcar si es que piden ocho horas de trabajo. "Va ser una obligación".

Y eso yo lo hice, se los confieso, yo tenía 4 horas en el hospital de cardiólogo e iba 2. Ellos lo hacen también, pero si van a trabajar las 8 horas y quieren que se les pague todo eso, van a tener que marcar, van a tener que seguir las reglas del juego, como es en el IGSS", indicó.

¿Se podrían tomar medidas de hecho?

Eso es lo que yo no quiero hacer. De verdad no lo quiero hacer. Yo he estado trabajando en otras cosas y no me he metido en el conflicto. Pero también, todo tiene un límite, no podemos tener cerradas las consultas externas", explicó Soto.

Hoy uno de los médicos del Roosevelt, porque a uno todo se lo pasan, pero uno de ellos diciendo que cerraran las emergencias. Que me disculpen, pero me cierran una emergencia y se me muere un paciente es un homicidio culposo, y ojo, no estoy amenazando. Si eso pasa, son 30 años al bote", añadió.

¿Cuántas personas se han dejado de atender?

Calcule 500 diarias, por 10 días, 5 mil. El General acaba de entrar en paro, creo. Pero el Roosevelt ha atendido menos consultas. Ellos atendían más o menos 1200 diarias y se han atendido solo las especializadas, es decir, es menos", mencionó.

Finalmente, el ministro indicó que le hicieron una petición formal sobre los salarios mínimos, que van desde 8 hasta 10. Los que menos salarios mínimos tienen, según la propuesta de los médicos, son los residentes.