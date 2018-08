Exfuncionarios consideran que podría ubicarse el presupuesto para mejorar salario de los médicos

Este miércoles se cumplen diez días desde que la atención en la consulta externa del hospital Roosevelt es irregular, como parte de las medidas aplicadas por personal médico para exigir mejoras laborales.

Los médicos que laboran en la red hospitalaria nacional anunciaron que las medidas podrían extenderse a otros centros asistenciales si las autoridades no les dan respuesta a sus peticiones.

Acerca de esta situación y cómo puede resolverse se conversó hoy en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas. Como invitados en cabina participaron Rafael Espada, ex vicepresidente de Guatemala; Ludwing Ovalle, exministro de Salud, ex viceministro de Hospitales y exdirector del hospital San Juan de Dios; y Julio Molina Avilés, exministro de Salud.

Los profesionales de la salud buscan que se les autorice un ajuste salarial, que se garantice la estabilidad laboral para quienes actualmente prestan servicio por medio de renglones temporales y que se establezca un estatuto con pasos escalafonarios de salarios y rangos.

Espada dijo que es justo e importante que a los médicos, enfermeras y técnicos del sistema de salud de Guatemala se les pague mejor, aunque aclaró que decirlo es fácil, pero las condiciones dificultan que sea una realidad.

A su criterio, hace falta la construcción de un sistema de salud en el país, pues lo que ahora se tiene no reúne las características de estructuración y exactitud para atender a la población.

“El problema es que no hay una política de Estado en salud, Guatemala no tiene una normativa y se encuentra sin visión de crecimiento para los próximos 50 años. El país está pasando por una crisis severa de planificación, organización, ordenamiento y visión de salud”, resaltó el ex vicepresidente.

Molina compartió el pronunciamiento de Espada con relación a que hace falta mejoras para el personal de salud. “La demanda de los médicos es una gran verdad, es una injusticia lo que se les paga. No se puede decir que no trabajan, pues tienen turnos de hasta 36 horas”, dijo.

Según el exministro, datos de un estudio comparativo de los salarios en el país mostraron que los asignados a quienes prestan sus servicios en el Ministerio de Salud son mucho más bajos con respecto a los de otras entidades gubernamentales. “El sector público de salud es el peor pagado en Guatemala”, refirió.

Añadió que el tema de beneficiar a los médicos con salarios dignos es algo que debe analizarse de forma correcta, de tal manera que los profesionales que trabajen en el Gobierno puedan tener acceso a su desarrollo personal dentro de una carrera administrativa y a mejoras en sus ingresos con base a la meritocracia.

Por su parte, Ovalle se refirió a que el sistema de salud en Guatemala es mixto, es decir que quienes tienen la capacidad de costear la atención van al ámbito privado; otros reciben asistencia en el Seguro Social y el resto acude a los servicios públicos; sin embargo, este último rubro está desfinanciado.

Resaltó que otros puntos que inciden de forma negativa en el sistema de salud nacional es la falta de continuidad en los modelos de atención, pues en los últimos cuatro años se han tenido seis distintos; y el bajo presupuesto que se le asigna, pues Salud recibe el 1% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que Costa Rica, por ejemplo, tiene asignado el 6%.

“El sistema de salud debería tener por lo menos tres veces más el presupuesto que recibe”, manifestó el exfuncionario.

¿Cuál sería el salario justo?

El exministro Ovalle se refirió a las peticiones que hace el consejo de médicos actualmente y a qué aspectos deberían tomarse en cuenta para establecer un salario digno para este sector profesional.

A su criterio, se debe ver la complejidad del servicio que se presta, las horas de servicio, el costo de la canasta básica, entre otros puntos, para saber cuánto pagarles.

“Los médicos deben tener salarios con base en el tiempo que entregan y la especialización que llevan. Ellos se forman por lo menos durante 10 años para empezar a servir como especialistas”, señaló.

Asimismo, detalló que un médico en Guatemala, si trabaja en jornada completa, debería ganar no menos de Q25 mil porque el dedicar el cien por ciento de su tiempo al servicio no le permitiría tener una clínica particular para subir sus ingresos.

Detalló que las peticiones que actualmente están haciendo los profesionales es que se incrementen de la siguiente manera los salarios mensuales:

Los médicos que trabajan en jornadas de 4 horas ganan actualmente Q4 mil 500 mensuales y se está buscando que se nivele a Q7 mil 500.

Los médicos que laboran 8 horas diarias ganan entre Q8 mil y Q10 mil y piden que se les asignen Q15 mil al mes.

Los residentes 1, 2 y 3 ganan entre Q5 mil y Q8 mil mensuales, y se busca que se les sume al menos Q5 mil.

Por aparte, el comité de médicos pretende que las personas que actualmente prestan servicios por medio de los renglones presupuestarios temporales (sin vacaciones ni prestaciones laborales) sean incorporados a los renglones permanentes.

De acuerdo con Ovalle, se estima que el Ministerio de Salud utilizaría por lo menos Q300 millones al año si se les otorga el aumento salarial a los trabajadores. Pero, la cifra es aún mayor si se aplica el cambio de renglones.

Por aparte, indicó que los médicos están pidiendo un bono único de Q8 mil este año y que para el año entrante se establezca la carrera administrativa dentro de la cartera, pues “parte del problema es que un médico general gana lo mismo que un médico especialista”.

Aspectos presupuestarios

Ovalle espera que se llegue a un acuerdo y confía en el diálogo, aunque resaltó que no ve muchas señales de que haya voluntad política en el más alto nivel. “Quienes pueden darle solución al problema no están sentados en la mesa de discusión. No veo una disposición de querer resolver la crisis de inmediato”, refirió.

A su criterio, es necesario que el presidente Jimmy Morales “se ponga la bata blanca” y se enfoque en el problema, ya que hasta ahora no se ha pronunciado sobre el tema. Esto enviaría un mensaje a los médicos diciendo “estoy con ustedes, vamos a buscar la solución”, dijo.

Asimismo, dio a conocer que usualmente a fin de año los presupuestos de las diferentes carteras se ejecutan en un 96% o 98%.

“El presupuesto de este año (2018) es de alrededor de Q82 mil millones, si se calcula solamente el 1%, significaría un flotante de Q820 millones, esto alcanzaría suficientemente para honrar las demandas médicas, con el debido respeto a los procedimientos administrativos que esto conlleva”, aseguró el exministro Ovalle.

Por su parte, el extitular de la cartera salubrista Molina Avilés confía en la sensatez de las autoridades gubernamentales y de las personas que están dirigiendo en este momento la Asociación de Médicos de Salud Pública para que encuentren coincidencias y se llegue a un consenso.

En tanto, el ex vicepresidente Espada cree que el Gobierno sí podría pagarle a los médicos inmediatamente, para lo cual se debería “conseguir los recursos inteligentemente”.

“Creo que ahorita aumentar los sueldos sí se puede, y no solo a los médicos, sino a los técnicos y enfermeras de los hospitales, aunque no en cantidades exageradas. El Ministerio de Finanzas tendría que entrar activamente al diálogo y decir cuánto presupuesto habría para subir los salarios”, manifestó.

Sin embargo, resaltó que esta no es la cura, sino que se debe ir a la base central de una orientación de Estado. “El Consejo Nacional de Salud es una buena base que el ministro de Salud y el presidente de la República deberían utilizar, convocándolo para hacer un plan nacional para que los que entren a la contienda electoral de 2019 tengan una base y se dé una planificación de país en este ámbito”, destacó.