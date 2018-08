Exministra de Ambiente asegura que no fue informada sobre el proyecto de limpieza del lago de Amatitlán

La exministra de Ambiente y Recursos Naturales, Michelle Martínez, declaró este jueves como testigo propuesta por el Ministerio Público (MP) y el sindicado Mario Baldetti en el juicio por el caso Lago de Amatitlán.

Los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo C escucharon el testimonio de la exfuncionaria y posteriormente se otorgó la palabra a los abogados defensores y fiscales para realizarle interrogantes.

Las preguntas fueron enfocadas principalmente en cómo conoció el proyecto que se iba a implementar, cómo llegó al cargo de ministra y las causas de su destitución.

Martínez afirmó que tuvo poca información relacionada con el proyecto de saneamiento del lago de Amatitlán.

“Tuve un panorama general de qué podría ser, pero no lo conocía con propiedad, ya que nunca tuve ningún documento en específico”, dijo.

Y dio a conocer que asistió a dos reuniones para discutir sobre el tema de la limpieza, pero únicamente se limitó a escuchar a qué se referían.

Además, reveló que el hecho de que el entonces presidente Otto Pérez Molina la retirara del puesto de ministra tuvo cierta relación con el proyecto del lago; sin embargo, no amplió detalles.

Martínez expuso que el exgobernante tenía interés en el plan de limpieza del lago y que en una ocasión, después de una reunión de gabinete de Gobierno, le preguntó por el tema.

“Lo que me consultó el señor (ex) presidente fue qué había sucedido en ese tema, que por qué no habían presentado este (documento de) impacto ambiental y le dije que lo desconocía”, detalló.