Trump teme ser acusado de perjurio si responde al fiscal especial Mueller

El presidente estadounidense Donald Trump teme poder ser acusado de perjurio si responde bajo juramento al fiscal especial Robert Mueller, encargado de la investigación sobre la posible injerencia rusa en la campaña electoral.

En una entrevista publicada el lunes por la agencia Reuters, el presidente Trump no dijo si daría su consentimiento para responder a las preguntas de Mueller sobre la eventual injerencia de Moscú en los comicios de 2016.

Fake News, of which there is soooo much (this time the very tired New Yorker) falsely reported that I was going to take the extraordinary step of denying Intelligence Briefings to President Obama. Never discussed or thought of!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 21, 2018