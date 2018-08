Tribunal rechaza recusación planteada por Baldetti contra juez Xitumul

La defensa de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti presentó una recusación en contra del juez Pablo Xitumul, presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C, con la cual buscaba que ya no continuara conociendo el juicio del caso Lago de Amatitlán; sin embargo, esta fue rechazada.

El abogado defensor argumentó que el togado no debió “corregir” a la testigo que brindó su testimonio ayer, cuando mencionó un artículo legal en particular y lo señaló de emitir opinión.

Fueron dos las acciones legales interpuestas hoy por la exfuncionaria contra Xitumul. Inicialmente solicitó que se excusara de continuar conociendo este proceso, pero el Tribunal la declaró sin lugar.

Con relación a la recusación fueron escuchados los pronunciamientos de los abogados defensores, del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad, así como los querellantes.

Posteriormente, el Tribunal analizó la situación y resolvió rechazar la acción. Asimismo, ordenó que la solicitud pasara a una Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo para que sea esta la que determine si Xitumul continuará o no conociendo el debate.

El Tribunal de Mayor Riesgo C rechaza la recusación en contra del juez Pablo Xitumul. Se ordena que la solicitud pase a la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo sin que se suspenda el desarrollo del debate. @PublinewsGT pic.twitter.com/UIPxkz7W4a — Jerson Ramos (@JRamos_PN) August 22, 2018

En la diligencia de este día Baldetti pidió la palabra para referirse a la recusación, pero esta no le fue concedida porque previamente su abogado se había pronunciado con relación a este tema.

Testigo declara

Tras conocer y resolver las acciones interpuestas, el Tribunal continuó con el juicio y llamó a declarar a la testigo Karen Cardona, quien trabajaba las relaciones públicas de Baldetti en la Vicepresidencia.

Karen Cardona, quien trabajaba las relaciones públicas de Baldetti en la Vicepresidencia, es llamada a declarar como testigo en el #CasoAmatitlán. @PublinewsGT pic.twitter.com/oDWyFymgew — Jerson Ramos (@JRamos_PN) August 22, 2018

En el caso Lago de Amatitlán hay 13 personas acusadas, incluida la exfuncionaria y su hermano Mario Baldetti, ya que presuntamente estarían implicadas en un fraude al Estado por medio de la compra irregular de una fórmula para sanear este cuerpo de agua.