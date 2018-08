Trump arremete contra investigación sobre injerencia rusa y la califica de "macartismo"

La tormenta tuitera de Donald Trump fue provocada por un informe de primera plana en el diario The New York Times, en el que se detallaba que el abogado de la Casa Blanca, Don McGahn, había proporcionado al fiscal especial para el caso, Robert Mueller, una descripción inusualmente detallada del pensamiento del mandatario durante episodios clave bajo investigación.

Trump (que ya había abordado el tema el sábado por la noche) intensificó sus ataques contra el artículo y la investigación, en una serie de tuits matutinos, criticando al The New York Times por insinuar que McGahn se había vuelto en su contra.

"No tengo nada que esconder… y he demandado transparencia para que esta rígida y desagradable caza de brujas llegue a su fin (…) ¡Tantas vidas se han arruinado por nada, el macartismo en su peor momento!".

The failing @nytimes wrote a Fake piece today implying that because White House Councel Don McGahn was giving hours of testimony to the Special Councel, he must be a John Dean type “RAT.” But I allowed him and all others to testify – I didn’t have to. I have nothing to hide…… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2018

….and have demanded transparency so that this Rigged and Disgusting Witch Hunt can come to a close. So many lives have been ruined over nothing – McCarthyism at its WORST! Yet Mueller & his gang of Dems refuse to look at the real crimes on the other side – Media is even worse! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2018

Mueller está investigando si Trump buscó obstruir la justicia, así como también si su campaña se coludió con el esfuerzo encubierto de Rusia para influir en las elecciones presidenciales de 2016.

En más de 30 horas de testimonio en los últimos nueve meses, el Times ha dicho que McGahn expuso a los investigadores la furia de Trump por la investigación y las formas en que le pidió al abogado que respondiera.

Entre los episodios que atestiguó, estuvo el momento en que el mandatario despidió al exdirector del FBI, James Comey, y su obsesión con poner a alguien leal a cargo de la investigación, según el Times.

Señaló que McGahn jugó un papel clave para evitar que Trump despidiera a Mueller, quien fue fiscal especial luego del despido de Comey.

Trump dijo que la historia era una "pieza falsa" y pareció particularmente indignado por la sugerencia de que McGahn era un "traidor" como John Dean, el exconsejero de la Casa Blanca que testificó contra el presidente Nixon durante el escándalo de Watergate.

"El fallido New York Times escribió una historia que hizo que pareciera que el consejo de la Casa Blanca [sic] se había vuelto contra el presidente, cuando en realidad es todo lo contrario, y los dos reporteros falsos sabían de esto. Por eso los medios de noticias falsas se han convertido en el enemigo del pueblo. ¡Qué mal por Estados Unidos!".

The Failing New York Times wrote a story that made it seem like the White House Councel had TURNED on the President, when in fact it is just the opposite – & the two Fake reporters knew this. This is why the Fake News Media has become the Enemy of the People. So bad for America! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2018

"¡Estudien al fallecido Joseph McCarthy, porque estamos en un periodo con Muller y su pandilla en que hacen que Joseph McCarthy luzca como un bebé!, ¡Caza de brujas fraudulenta!", agregó.

Study the late Joseph McCarthy, because we are now in period with Mueller and his gang that make Joseph McCarthy look like a baby! Rigged Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2018

