Exdirector de la CIA: Trump se coludió con Rusia

En una columna de opinión publicada el jueves en The New York Times, John Brennan citó informes de prensa como prueba de que las declaraciones de Donald Trump (de que no hubo colusión) son falsas.

Para el exdirector de la CIA, solo resta determinar si la colusión "constituyó una asociación ilícita penalmente punible".

Trump le revocó abruptamente el miércoles la acreditación de seguridad a Brennan, en un acto de represalia sin precedentes contra un exalto funcionario federal abiertamente crítico del actual gobierno.

Brennan sostiene que la campaña de el presidente se coludió con los rusos para influir en las elecciones de 2016, y que Trump le revocó su acreditación de seguridad para "acallar a otros que pudieran atreverse a desafiarlo".

"Evidentemente, Trump está más desesperado por defenderse a sí mismo y a sus próximos, por eso tomó la decisión políticamente motivada de revocar mi acreditación de seguridad en un intento por amedrentar y acallar a otros que pudieran atreverse a desafiarlo".

John Brennan. Foto: AFP

Por su parte, Trump vinculó su decisión de revocarle la acreditación a Brennan con la investigación de la injerencia rusa y la presunta colusión de su campaña.

En entrevista con el diario The Wall Street Journal, el magnate dijo que Brennan es uno de los responsables de la investigación, encabezada por el fiscal especial Robert Mueller.

Según el diario, Trump calificó la investigación de "cacería de brujas amañada… una farsa" y añadió: "Esta gente la encabezó. Por eso creo que es algo que se debía de hacer".

Trump también amenazó con retirarles las acreditaciones a otros ocho funcionarios retirados y uno en activo, la mayoría de ellos altas autoridades policiales y de inteligencia de gobiernos previos.

Sanders says Trump is also looking at the possibility of revoking these former officials' security clearances:

■ James Clapper

■ James Comey

■ Michael Haden

■ Sally Yates

■ Susan Rice

■ Andrew McCabe

■ Peter Strzok

■ Lisa Page

■ Bruce Ohr pic.twitter.com/iDPOLsEEHC — CNN (@CNN) August 15, 2018

En un comunicado leído por su secretaria de prensa, Sarah Sanders, y distribuido por la Casa Blanca, el mandatario acusó a Brennan de haber "abusado de su estatus como exalto funcionario con acceso a información muy delicada para hacer una serie de acusaciones infundadas e indignantes".

JUST IN: White House says President Trump has revoked former CIA director John Brennan's security clearance https://t.co/gELdDYv9kR pic.twitter.com/Qe1r3yI8aE — CNN (@CNN) August 15, 2018

La decisión, según críticos y expertos apartidistas, marca una politización sin precedentes del proceso de concesión de acreditaciones de seguridad del gobierno federal. También es un claro recrudecimiento de la batalla de Trump contra miembros de la comunidad de inteligencia federal que heredó y ha intentado reorientar desde que ocupó el puesto.

Crítica a los "medios de noticias falsas"

A través de las redes sociales, el presidente Trump arremetió de nuevo contra lo que él calificó como "medios de noticias falsas", asegurando que son "malos" para el país.

Por medio de un tuit matutino, el mandatario aseguró que "los medios de noticias falsas son el partido de la oposición". "Esto es muy malo para nuestro gran país. ¡Pero estamos ganando!", añadió.

THE FAKE NEWS MEDIA IS THE OPPOSITION PARTY. It is very bad for our Great Country….BUT WE ARE WINNING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2018

*Con información de AP