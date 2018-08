Trump publica un sentido tuit por la muerte de Aretha Franklin

Momentos después de que se conociera el lamentable fallecimiento de la cantante estadounidense, Aretha Franklin, este jueves, el presidente Donald Trump acudió a sus redes sociales para enviar un mensaje de condolencia por la partida de la llamada "Reina del Soul".

"La Reina del Soul, Aretha Franklin, ha muerto. Ella fue una gran mujer, con un maravilloso don otorgado por Dios, su voz. ¡Será extrañada!", escribió el mandatario en su cuenta oficial de Twitter (@realDonaldTrump).

The Queen of Soul, Aretha Franklin, is dead. She was a great woman, with a wonderful gift from God, her voice. She will be missed!

Franklin, de 76 años de edad, había encendido las alarmas desde la semana pasada debido a su delicado estado de salud, aquejada por un cáncer de páncreas que le fue diagnosticado en 2010.

La artista había cancelado sus conciertos a principios de año, luego de que sus médicos le recomendaran que dejara de viajar y guardara reposo.

Originalmente, estaba planeado que Franklin cantara el pasado 25 de marzo, día de su cumpleaños 76, en Newark, Nueva Jersey, y un mes después en el Festival de Jazz y Herencia de Nueva Orleans.

Desde el año pasado, la emblemática cantante había anunciado sus planes de retirarse diciendo que actuaría solo en "algunas selectas presentaciones".

El expresidente Barack Obama fue otro de los líderes estadounidenses en recordar el legado de la fallecida cantante de soul.

Con un mensaje en su cuenta oficial de Twitter (@BarackObama), el otrora jefe de Estado norteamericano se lamentó por la partida de Franklin y le dedicó un emotivo texto.

"Aretha ayudó a definir la experiencia americana. En su voz, pudimos sentir nuestra historia, todo eso en cada uno de los matices (nuestro poder y nuestro dolor; nuestra oscuridad y nuestra luz; nuestra búsqueda por redención y nuestro duramente ganado respeto. Que la Reina del Soul descanse en paz", escribió.

Aretha helped define the American experience. In her voice, we could feel our history, all of it and in every shade—our power and our pain, our darkness and our light, our quest for redemption and our hard-won respect. May the Queen of Soul rest in eternal peace. pic.twitter.com/bfASqKlLc5

— Barack Obama (@BarackObama) August 16, 2018