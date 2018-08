PDH insta a proteger la identidad de los niños, niñas y adolescentes que son retornados de EE. UU.

El procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, rechazó los procedimientos desarrollados por las autoridades guatemaltecas para la repatriación de niños, niñas y adolescentes detenidos en Estados Unidos por haber ingresado de manera ilegal a ese país por la aplicación de la ley de Tolerancia Cero.

Por medio de un comunicado el magistrado de Conciencia destacó que las autoridades guatemaltecas han puesto en riesgo la integridad de los menores de edad al dar a conocer su identidad, lo cual violenta las normativas nacionales relacionadas con la protección de la niñez y adolescencia.

"Durante los últimos procesos de recepción de niñez no acompañada efectuados, se ha observado la falta de aplicación de lo preceptuado en el artículo 170 numeral 8 del Código de Migración y en el Protocolo Nacional para la Recepción y Atención de Niñez Migrante, relativo al principio de ‘Confidencialidad de los registros y protección de la vida privada’, en donde se establece que ‘Se debe procurar no poner en peligro la información sensible y la identidad del niño, niña o adolescente, ni la de su familia".