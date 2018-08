Bicimáquinas y diseños con textiles guatemaltecos, entre los proyectos de mujeres emprendedoras

El esfuerzo y la creatividad de mujeres guatemaltecas emprendedoras fue reconocido este jueves. Ellas son originarias de diversas comunidades lingüísticas y con los proyectos que han creado aportan al desarrollo económico del país.

El presidente Jimmy Morales y la primera dama Patricia Marroquín les entregaron reconocimientos a tres ciudadanas durante la inauguración del Encuentro Nacional "Mujeres Indígenas; Emprendimiento y Empleo Digno e Inclusivo", organizado por el Ministerio de Trabajo en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

“Conozco y sé lo importante y el valor que se tiene de parte de las mujeres para luchar, para ver hacia delante y apoyar a la familia. Quiero felicitarlas a todas, quiero desearles el mejor y mayor de los éxitos a todas”, expresó el gobernante.

Marroquín también envió un mensaje a quienes asistieron al referido encuentro. “Ustedes son admirables, porque además de empresarias también son madres. Expreso mi admiración con la iniciativa de cada una de ustedes, son un ejemplo para otras mujeres y futuras generaciones”, dijo.





Publicidad





Moda y cocina

Por medio de un video reproducido por las autoridades de la cartera de Trabajo, se dieron a conocer las historias de cada una de ellas.

Rosa Pú Tzunux, más conocida como “la Señora Pú”, es una mujer maya guatemalteca, originaria de Totonicapán. Es maestra de primaria, teóloga, antropóloga y cocinera.

Tiene un restaurante en donde ofrece platillos guatemaltecos, principalmente de la cocina maya, con toque gourmet. Este abrió sus puertas el 17 de diciembre de 2011.

Fotos: Ministerio de Trabajo

Por aparte, se expuso el trabajo que ha realizado Isabella Springmuhl Tejeda, una joven de 20 años que tiene Síndrome de Down.

Es Bachiller en Ciencias y Letras y diseñadora de modas. Su vida se vio marcada cuando intentó ingresar a una universidad, pero la admisión se le negó debido a su condición. Sin embargo, decidió no darse por vencida y marcó un proyecto para su futuro.

Se inscribió en una academia de corte y confección y desde ese momento arrancó para ella una carrera de éxito. El primer evento en el que presentó sus creaciones se llamó Guate Extraordinaria. En esa ocasión participó con bolsos diseñados con textiles guatemaltecos y detalles coloridos.

Actualmente cuenta con su propia marca, bajo la cual ofrece accesorios, carteras, ponchos y vestidos, inspirados en la cultura e indumentaria guatemalteca. Ha sido invitada para exhibir su trabajo en ciudades como Londres, Roma y Panamá.

Diseña ropa para hombres y mujeres, especialmente para quienes tienen alguna discapacidad.

Producción sin contaminación

Otra guatemalteca emprendedora es María Verónica Buch Siquinajay, una de las creadoras de “Maya Pedal”, un proyecto enfocado en la generación de energía limpia, el cual se desarrolla en San Andrés Itzapa, Chimaltenango.

Consiste en reciclar las bicicletas a las cuales ya no se les da uso y convertirlas en “bicimáquinas”, es decir, procesadoras de energía con base en el uso de la fuerza corporal humana. Estas no utilizan combustibles y por lo tanto no dañan el medioambiente.

“Bicimolinos”, “bicilavadoras” y “bicilicuadoras” son algunas de las estructuras creadas, las cuales han sido presentadas en diferentes actividades, incluso en un programa de televisión a nivel internacional.