VIDEO. Al menos 29 niños mueren en un ataque contra un autobús en Yemen

Al menos 29 niños murieron el jueves en un ataque contra un autobús en una provincia del norte de Yemen, en la cual la coalición liderada por Arabia Saudita anunció haber efectuado una "operación militar legítima".

Un hospital con apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) "recibió los cuerpos de 29 niños de menos de 15 años y 48 heridos, entre ellos 30 niños", anunció la organización en Twitter.

En Saná, la capital de Yemen, controlada por los rebeldes hutíes, un portavoz del CICR explicó que el balance de víctimas no es definitivo porque algunos fueron trasladados a otros hospitales.

La coalición liderada por Arabia Saudita reconoció haber llevado a cabo un ataque aéreo contra un autobús, pero sostiene que este no transportaba niños, sino "combatientes hutíes".

La coalición calificó su ataque de "operación militar legítima".

*Advertimos que las imágenes pueden herir la sensibilidad de algunos usuarios:

La región de Saada es el bastión de los rebeldes hutíes, a los que combate la coalición, que interviene en apoyo a las fuerzas del presidente Abd Rabbo Mansur Hadi.

Los medios de los rebeldes hutíes dieron por su parte un balance de 50 muertos y 77 heridos, una cifra que aún no pudo confirmarse de manera independiente.

Un portavoz del ministerio de Salud de los hutíes, citado por la cadena de televisión rebelde Al Masirah, confirmó que el balance era especialmente alto porque el ataque golpeó un mercado muy frecuentado.

Según la oenegé Save The Children, que tachó de "horrible" el ataque y pidió una investigación independiente, la ofensiva se produjo en un momento en que los niños regresaban a la escuela tras un pícnic.

We are appalled by today's tragedy involving innocent children on a school bus in #Yemen . Children are #NotATarget . WARNING: Graphic imagery https://t.co/fOtWyGjVhD via @cnn

Por su parte, la oenegé Médicos Sin Fronteras dijo en Twitter estar "profundamente entristecida" por el ataque del jueves, subrayando que esta zona, en la que proporciona apoyo médico, es inaccesible desde hace un mes debido a razones de seguridad. "Los civiles siguen pagando el precio más alto después de tres años de guerra en Yemen", lamentó.

1/3 #Saada: following today’s airstrike on a bus in #Dahyan, 36 people were reported to be injured, including 24 children. They were referred to Al-Jumhouri hospital where MSF is supporting the medical response by providing emergency kits donations. #Yemen

— MSF Yemen (@msf_yemen) August 9, 2018