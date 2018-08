Según Vicepresidente, acciones de la Contraloría atrasan proyectos para atender a damnificados

El vicepresidente Jafeth Cabrera se refirió este jueves a las acciones que realiza la Contraloría General de Cuentas en seguimiento a los proyectos iniciados por el Gobierno para atender a las familias afectadas por la erupción del volcán de Fuego, y señaló que esa entidad a veces paralice los trámites sin tener fundamentos.

El mandatario Jimmy Morales ha expresado en diferentes ocasiones que en el Ejecutivo han trabajado con transparencia para atender esta emergencia, por lo cual ha solicitado a la Contraloría que los “deje trabajar”.

Según Cabrera, a lo que el gobernante se refiere es que, a veces, el ente fiscalizador hace reparos sin haber una condición que sea lógica y eso atrasa los procesos.

Asimismo, dio a conocer que Morales ha estado en un diálogo constante con el contralor Carlos Mencos para abordar este tema, por lo cual espera que se faciliten las acciones para favorecer a la población que lo necesita.

En cuanto a cómo avanzan los proyectos habitacionales para los afectados por la erupción, Cabrera explicó que se construyeron los Albergues de Transición Unifamiliares (ATU) en Escuintla, a donde ya están siendo trasladadas las familias. “Están contentos los pobladores porque están viviendo en mejores condiciones”, dijo.

En tanto, detalló que la construcción de viviendas permanentes podrían llevarse por lo menos un año y medio.

“Ese es uno de los procesos que por algunos medios de comunicación se dijo que se había paralizado, pero no es real. Creo que todo sigue en proceso, hay algunos trámites que la Contraloría ha dicho que no proceden, pero no hay ninguna situación de paralizar todo en general”, explicó.