Trump, escéptico ante venta de armas impresas en 3D

A través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el presidente Donald Trump manifestó su escepticismo respecto al tema de la venta libre de armas en 3D.

"Estoy investigando este caso de armas de plástico 3D vendidas al gran público", escribió el mandatario, quien ya había consultado el asunto con la Asociación Nacional del Rifle (NRA), el principal lobby estadounidense de armas de fuego. "¡Eso no parece tener mucho sentido!", añadió Trump.

I am looking into 3-D Plastic Guns being sold to the public. Already spoke to NRA, doesn’t seem to make much sense!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 31, 2018