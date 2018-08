Presidente Morales pide al Congreso aprobar fondos para pacto colectivo del magisterio

El presidente Jimmy Morales hizo un llamado al Congreso de la República para que apruebe la ampliación presupuestaria solicitada por el Ejecutivo para darle cumplimiento al pacto colectivo con el magisterio.

Sus declaraciones se dieron durante el acto de lanzamiento del Sistema Nacional de Acompañamiento Educativo (Sinae), que se realizó este miércoles en el Palacio Nacional de la Cultura con la presencia de autoridades del Ministerio de Educación (Mineduc).

“Le pido al Congreso públicamente, nuevamente, que me den presupuesto, que me suban el techo presupuestario para poder hacer realidad una demanda correcta, que se llama pacto colectivo del magisterio nacional”, expresó.

El mandatario resaltó el esfuerzo que hacen los maestros de los diferentes centros educativos del país y los felicitó por su trabajo. Además, indicó que es necesario dignificarlos.

“Yo quisiera poner a dar clases una semana a aquellos que critican a mis maestros y quisiera que soportaran muchas cosas que un maestro debe soportar, incluyendo la falta de recursos, y por eso los voy a felicitar y volver a defender”, señaló.

Llamado a la unidad

Morales recordó los avances que se han tenido en materia educativa, entre estos, el incremento al presupuesto para la refacción escolar, que pasó de ser de Q1.11 diarios para cada estudiante, a Q3.

“El Congreso me manda una ley (para subir los fondos) pero no me manda presupuesto, el dinero salió de economía administrativa y buenas practicas en el Mineduc y en todos los ministerios”, expuso.

El mandatario hizo un llamado a que exista unidad para favorecer a Guatemala. “Vamos bien, pero podríamos ir mejor si nos uniéramos como país y empezáramos a ver nuestras diferencias como grandes oportunidades de complementarnos”, dijo.

“Hay gente que da mil soluciones para un problema, tristemente en la administración pública hemos encontrado gente que da mil problemas para una solución, trabas por aquí y trabas por allá, es fácil criticar” refirió.

E invitó a todos los que quieran ayudar a servir, a construir, a elaborar y a ejecutar todas las ideas y proyectos nacionales para que trabajen en conjunto.