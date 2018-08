Exfuncionarios opinan que cambios en PNC impactan en la seguridad

Los cambios en la Policía Nacional Civil (PNC) parecen no tener un límite.

En cinco meses de gestión, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, ha avalado la destitución y remoción de más de cien profesionales, algunos con hasta 20 años de experiencia, según dijeron varios de los afectados, quienes prefieren mantenerse en el anonimato por temor a represalias.

Esas decisiones generan inestabilidad en la institución y dejan en evidencia la “falta de claridad que tienen las autoridades”, lo cual podría repercutir en la seguridad ciudadana, aseguró Francisco Rivas, quien hasta el 25 de enero de 2018 estuvo al frente del Mingob.

Remociones verbales

Sin ninguna justificación y de manera verbal, en la primer quincena de junio fueron removidos 15 jefes y subjefes de área de la PNC, según consta una carta a la que tuvo acceso Publinews. Un mes después, les dieron de baja.

Para el exministro de Gobernación Francisco Jiménez, esos son cambios “erráticos y abruptos” que impactan a la Policía y afectan el trabajo eficiente que venían haciendo.

Militarización

Algunos afectados por la decisión de Degenhart dijeron que la intención del funcionario es incorporar a militares en las filas de la PNC, para después sacarlos a hacer patrullajes en las calles.

Por este tema, se intentó contactar al vocero de Gobernación, Fernando Lucero, pero no atendió las llamadas telefónicas.

“Rotación negativa”

Análisis: Mario Mérida, consultor sobre política y defensa y seguridad pública

Los cambios en la Policía tendrían que hacerse bajo una lógica de rendimiento en cuanto a los servicios del personal. Tal vez, para el ministro de Gobernación, las personas que han sido destituidas no han alcanzado el rendimiento que él espera y como tiene una reserva de agentes los puede ir rotando; sin embargo, esa temporalidad le hace daño a la continuidad de los planes estratégicos de la PNC porque la respuesta de que los ascienden se da cada tres meses.

Lo que es evidente es que la constante rotación del personal siempre incide negativamente en la seguridad ciudadana.

El tema de la posible militarización de la PNC es de amplio debate porque los soldados que estaban apoyando en la seguridad ciudadana no eran más de tres mil y si los incorporan a sus filas no solucionarían el problema del incremento de delitos, principalmente en los municipios de Guatemala, Mixco y Villa Nueva, en donde se ha incrementado la violencia. Pero en el caso en que, eso llegue a pasar, los exsoldados no podrán ocupar los cargos en las direcciones y de control operacional de la Policía porque eso les corresponde a los agentes policiales.

La frase

“Es necesario que nos expliquen cuál es el sentido estratégico de los cambios en la Policía, eso impacta en la seguridad”. Francisco Jiménez, exministro de Gobernación

El dato

Cuatro altos mandos de la PNC fueron destituidos el martes.